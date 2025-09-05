Άδικο το πρόστιμο της ΕΕ στη Google, λέει ο Τραμπ και απειλεί με δασμούς
Άδικο το πρόστιμο της ΕΕ στη Google, λέει ο Τραμπ και απειλεί με δασμούς
Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα το ανεχτούν, τόνισε
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει πρόστιμο 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Google, κατηγορώντας την ΕΕ ότι πλήττει αμερικανικές επιχειρήσεις.
«Είναι πολύ άδικο, και οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα το ανεχτούν!» δήλωσε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις ενέργειες της Ευρώπης και προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη αυτών των «διακριτικών ενεργειών». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Apple, η οποία αναγκάστηκε να πληρώσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμο, τονίζοντας πως, κατά την άποψή του, το πρόστιμο αυτό δεν θα έπρεπε να είχε επιβληθεί και ότι η εταιρεία θα πρέπει να πάρει τα χρήματά της πίσω.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτεί η καινοτομία και η αμερικανική επιχειρηματικότητα από τέτοιες αδικίες και προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες, θα αναγκαστεί να κινήσει διαδικασία βάσει του Άρθρου 301 για να καταργήσει τα άδικα πρόστιμα.
Το Άρθρο 301 επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς για την καταπολέμηση μιας πρακτικής εξωτερικού εμπορίου που θεωρείται αθέμιτη.
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Google.
Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός καταχράστηκε την κυριαρχική θέση του στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης (Adtech). Το πρόστιμο ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το 2023 η ΕΕ απειλούσε να απαιτήσει τη διάσπαση ενός μέρους των δραστηριοτήτων του ομίλου σε αυτόν τον τομέα, κάτι που ωστόσο δεν αποφασίστηκε σε αυτό το στάδιο.
«Είναι πολύ άδικο, και οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα το ανεχτούν!» δήλωσε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις ενέργειες της Ευρώπης και προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη αυτών των «διακριτικών ενεργειών». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Apple, η οποία αναγκάστηκε να πληρώσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμο, τονίζοντας πως, κατά την άποψή του, το πρόστιμο αυτό δεν θα έπρεπε να είχε επιβληθεί και ότι η εταιρεία θα πρέπει να πάρει τα χρήματά της πίσω.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτεί η καινοτομία και η αμερικανική επιχειρηματικότητα από τέτοιες αδικίες και προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες, θα αναγκαστεί να κινήσει διαδικασία βάσει του Άρθρου 301 για να καταργήσει τα άδικα πρόστιμα.
Το Άρθρο 301 επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς για την καταπολέμηση μιας πρακτικής εξωτερικού εμπορίου που θεωρείται αθέμιτη.
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Google.
Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός καταχράστηκε την κυριαρχική θέση του στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης (Adtech). Το πρόστιμο ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το 2023 η ΕΕ απειλούσε να απαιτήσει τη διάσπαση ενός μέρους των δραστηριοτήτων του ομίλου σε αυτόν τον τομέα, κάτι που ωστόσο δεν αποφασίστηκε σε αυτό το στάδιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα