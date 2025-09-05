Πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ στην Google επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Κομισιόν θεωρεί ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός καταχράστηκε την κυριαρχική θέση του στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης - Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες Adtech είναι κακή και θα ασκήσουμε έφεση δήλωσε η αντιπρόεδρος της εταιρείας