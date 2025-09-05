Ιάπωνας έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που έφτασε στην κορυφή του όρους Φούτζι σε ηλικία 102 ετών

Έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναρρίχηση και τη ζωγραφική - Δήλωσε ότι το βουνό είναι ένα μέρος που του προσφέρει ηρεμία και ικανοποίηση