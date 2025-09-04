Ισραήλ: Νέα έκκληση των συγγενών των ομήρων προς την κυβέρνηση για συμφωνία με τη Χαμάς
Ισραήλ: Νέα έκκληση των συγγενών των ομήρων προς την κυβέρνηση για συμφωνία με τη Χαμάς
Από τους 48 ομήρους, οι 20 εκτιμάται ότι παραμένουν ζωντανοί – Οι οικογένειες καλούν τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους και να σταθούν στο πλευρό τους για την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων
Πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συνάψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα συνεχίζουν να ασκούν οι συγγενείς τους.
Οι οικογένειες απευθύνουν νέα έκκληση, την ώρα που η Χαμάς συμφώνησε να συναφθεί μια συνολική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.
«Έπειτα από 700 ημέρες, ακούμε επιτέλους τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων - των ζώντων για αποκατάσταση και των νεκρών για να κηδευτούν», ανέφερε σε σημερινή ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.
«Καλούμε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους μεσολαβητές να συγκαλέσουν αμέσως τις διαπραγματευτικές ομάδες και να τις βάλουν να καθίσουν γύρω από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης μέχρι να επιτευχθεί μια συμφωνία», αναφέρεται στην ανάρτηση των οικογενειών.
Οι συγγενείς των 48 ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς και άλλους μαχητές, λένε πως «εξαντλείται ο χρόνος» για να επιστρέψουν οι άνθρωποί τους στο Ισραήλ. Είκοσι από τους ομήρους αυτούς πιστεύεται πως εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.
Οι οικογένειές τους κάλεσαν τους Ισραηλινούς «να βγουν στους δρόμους, να σταθούν στο πλευρό μας και να φωνάξουν για την επιστροφή όλων τον ομήρων και για τον τερματισμό του πολέμου».
Εκτιμάται ότι 20 όμηροι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί
