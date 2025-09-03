Χαμάς: Έτοιμοι να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Η οργάνωση προτείνει την δημιουργία «μιας ανεξάρτητης εθνικής διοίκησης τεχνοκρατών» για τη διακυβέρνηση της Γάζας και την αποκατάσταση των υποδομών
Η Χαμάς δηλώνει ότι παραμένει έτοιμη να προχωρήσει σε μια συνολική συμφωνία με το Ισραήλ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά, υπό την προϋπόθεση του τερματισμού του πολέμου και της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει τις προετοιμασίες για την εισβολή στη Γάζα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων.
Η Χαμάς τονίζει ότι είναι έτοιμη να υπογράψει μια συνολική συμφωνία ανταλλαγής, σύμφωνα με την οποία όλοι οι εχθρικοί κρατούμενοι που βρίσκονται στα χέρια της αντίστασης θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή. Η Χαμάς αναφέρεται στους ομήρους ως «κρατούμενους», επισημαίνοντας ότι αυτή η συμφωνία θα σημάνει το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και θα οδηγήσει στην αποχώρηση όλων των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή.
Επιπλέον, η Χαμάς προτείνει την δημιουργία «μιας ανεξάρτητης εθνικής διοίκησης τεχνοκρατών» για τη διακυβέρνηση της Γάζας και την αποκατάσταση των υποδομών.
Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι είναι διατεθειμένο να δεχτεί μια τέτοια συμφωνία μόνο αν η Χαμάς παραδοθεί και αποδεχτεί τον αφοπλισμό της.
