Ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία με 502 drone και 24 πυραύλους ανακοίνωσε το Κίεβο

Στη δυτική Ουκρανία ανακοινώθηκαν τραυματίες και ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες
«Σφυροκόπημα» με 502 drone και 24 πυραύλους από τη Ρωσία δέχθηκε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 430 από τα 502 drone και 21 από τους 24 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια τη νύκτας από τη Ρωσία, κυρίως εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.
Τρεις πύραυλοι και 69 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 14 τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε 14 τοποθεσίες, πρόσθεσε.
Περιφερειακές αρχές στη δυτική Ουκρανία ανακοίνωσαν τραυματίες και ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες.
