Ο Τραμπ θα ανακοινώσει τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα
Ανατρέποντας έτσι την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διατηρηθεί στην προσωρινή έδρα στο Κολοράντο
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει την Τρίτη ότι η νέα μόνιμη έδρα της Αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης θα βρίσκεται στην Αλαμπάμα, ανατρέποντας την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διατηρηθεί στην προσωρινή έδρα στο Κολοράντο.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ θα ανακοινώσει την τοποθεσία αργά το απόγευμα της Τρίτης, μέσω ειδικής εκδήλωσης που θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας του Πενταγώνου.
Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντική για την οικονομία της περιοχής, καθώς η Αλαμπάμα και το Κολοράντο ανταγωνίζονται για την τοποθεσία αυτή, η οποία έχει σημαντικές συνέπειες για την τοπική ανάπτυξη.
