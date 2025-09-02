Ο Τραμπ θα ανακοινώσει τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ θα ανακοινώσει τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα

Ανατρέποντας έτσι την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διατηρηθεί στην προσωρινή έδρα στο Κολοράντο

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει την Τρίτη ότι η νέα μόνιμη έδρα της Αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης θα βρίσκεται στην Αλαμπάμα, ανατρέποντας την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διατηρηθεί στην προσωρινή έδρα στο Κολοράντο.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ θα ανακοινώσει την τοποθεσία αργά το απόγευμα της Τρίτης, μέσω ειδικής εκδήλωσης που θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας του Πενταγώνου.

Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντική για την οικονομία της περιοχής, καθώς η Αλαμπάμα και το Κολοράντο ανταγωνίζονται για την τοποθεσία αυτή, η οποία έχει σημαντικές συνέπειες για την τοπική ανάπτυξη.

1 ΣΧΟΛΙΟ

