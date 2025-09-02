Σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του
ΚΟΣΜΟΣ
Nestlé CEO Ερωτική σχέση

Σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

Ο διευθύνων σύμβουλος της κρίθηκε ότι παραβίασε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας

Σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του
52 ΣΧΟΛΙΑ
Στην απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου της, Λοράν Φρέις, προχώρησε η Nestle μετά από έρευνα για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του καθώς κρίθηκε ότι ο CEO της εταιρείας παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι η αποχώρηση του Φρέις μετά από 40 χρόνια στην εταιρεία ακολούθησε έρευνα που εποπτεύθηκε από τον πρόεδρο της, Πολ Μπάλκ και τον ανεξάρτητο διευθυντή, Πάμπλο Ίσλα, με την συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, σχετικά με τη σχέση με μια άμεση υφιστάμενη που παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

«Αυτή ήταν μια απαραίτητη απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Λορέν για τα χρόνια υπηρεσίας του» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Nestle.

Τη θέση του θα καλύψει ο Φιλίπ Ναβρατίλ καθώς «αναγνωρίζεται για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε δύσκολες συνθήκες. Είναι γνωστός για τη δυναμική του παρουσία, εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με ένα συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς στυλ διαχείρισης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για αύξηση της αποδοτικότητας. Δεν αλλάζουμε πορεία στη στρατηγική μας και δεν θα χάσουμε το ρυθμό μας στην απόδοση».

Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
52 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης