Θερμό το κλίμα για Μόντι και Πούτιν: «Είμαστε πάντα μαζί, είσαι αληθινός φίλος» - Μπήκαν μαζί στη λιμουζίνα του Ρώσου προέδρου
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας και ο πρόεδρος της Ρωσίας αντάλλαξαν αβροφροσύνες στη μεταξύ τους συνάντηση  στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης

Ενθουσιασμένος ήταν ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, μετά τη διμερή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

«Είναι πάντα χαρά μου να συναντώ τον πρόεδρο Πούτιν» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μόντι σε ανάρτηση στο Χ την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από τον θερμό εναγκαλισμό με τον Ρώσο πρόεδρο.



Σε μια κίνηση, δε, που θύμισε Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ινδός πρωθυπουργός μπήκε στην ίδια λιμουζίνα με τον Ρώσο πρόεδρο για να μετακινηθούν στον χώρο της διμερούς συνάντησης που είχαν γράφοντας στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης, «οι συζητήσεις μαζί του (σ.σ. με τον Πούτιν) είναι πάντα διαφωτιστικές».



Μετά τη συνάντησή τους, τέλος, ο Ναρέντρα Μόντι έγραψε - στα αγγλικά και τα ρωσικά - «είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Συζητήσαμε τρόπους για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, των λιπασμάτων, του διαστήματος, της ασφάλειας και του πολιτισμού».

«Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η ειδική και προνομιακή στρατηγική εταιρική σχέση μας παραμένει ένας ζωτικός πυλώνας της περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας» κατέληξε στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός της Ινδίας που εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα προχωρήσουν για να τερματιστεί ο μεταξύ τους πόλεμος σύντομα.



«Ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, η Ινδία και η Ρωσία πάντα προχωρούσαν η μια δίπλα στην άλλη», είπε ο Μόντι στον Πούτιν κατά τη διμερή συνάντησή τους. «Η στενή μας συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνον για τους λαούς και των δύο χωρών, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία», πρόσθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Το ίδιο ένθερμο ήταν το κλίμα και από πλευράς Πούτιν που χαρακτήρισε τον Μόντι «αγαπητό φίλο» τονίζοντας ότι οι σχέσεις των χωρών τους αναπτύσσονται δυναμικά.

«Η Ρωσία και η Ινδία έχουν διατηρήσει ιδιαίτερες σχέσεις για δεκαετίες, φιλικές και εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη των σχέσεών μας στο μέλλον», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.



Κατά την συνάντησή τους, ο Μόντι κρατούσε το χέρι του Πούτιν καθώς προχωρούσαν προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Και οι τρεις χαμογελούσαν καθώς μιλούσαν περιτριγυρισμένοι από διερμηνείς.



Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές αργού παγκοσμίως. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές της αυτές, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ινδία ή η Κίνα θα τις σταματήσουν.

