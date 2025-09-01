Θερμό το κλίμα για Μόντι και Πούτιν: «Είμαστε πάντα μαζί, είσαι αληθινός φίλος» - Μπήκαν μαζί στη λιμουζίνα του Ρώσου προέδρου

Το ίδιο ένθερμο ήταν το κλίμα και από πλευράς Πούτιν που χαρακτήρισε τον Μόντι «αγαπητό φίλο» τονίζοντας ότι οι σχέσεις των χωρών τους αναπτύσσονται δυναμικά.«Η Ρωσία και η Ινδία έχουν διατηρήσει ιδιαίτερες σχέσεις για δεκαετίες, φιλικές και εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη των σχέσεών μας στο μέλλον», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.Κατά την συνάντησή τους, ο Μόντι κρατούσε το χέρι του Πούτιν καθώς προχωρούσαν προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Και οι τρεις χαμογελούσαν καθώς μιλούσαν περιτριγυρισμένοι από διερμηνείς.Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές αργού παγκοσμίως. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές της αυτές, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ινδία ή η Κίνα θα τις σταματήσουν.