Σι και Μόντι σε κοινό μέτωπο απέναντι στον Τραμπ και την πολιτική των δασμών – Ο ρόλος του Πούτιν
Nέος άξονας ισχύος στην Ασία απέναντι στις ΗΠΑ - Τα κοινά μέτωπα Κίνας, Ινδίας και Ρωσίας στη σύνοδο του SCO στην Τιαντζίν - Τι υπόσχονται Σι και Μόντι και οι νέες ισορροπίες με τη Ρωσία του Πούτιν
Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ναρέντρα Μόντι εκμεταλλεύτηκαν τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν για να ενισχύσουν τη διπλωματική τους παρουσία, παρουσιάζοντας κοινά μέτωπα απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ.
Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο θα διαθέσει φέτος επιχορηγήσεις ύψους 2 δισ. γουάν (275 εκατ. δολάρια) προς τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), καθώς και δάνεια 10 δισ. γουάν τα επόμενα τρία χρόνια σε μια διατραπεζική κοινοπραξία. Το σχέδιο συνοδεύεται από τη δέσμευση για 100 «μικρά και όμορφα» έργα υποδομών σε κράτη-μέλη, καθώς και τον διπλασιασμό των υποτροφιών που σχετίζονται με τον οργανισμό.
Μιλώντας ενώπιον ηγετών όπως ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο Σι τόνισε: «Πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα της συνεργασίας και να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα κάθε χώρας, ώστε να συμβάλουμε στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής».
Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένη χώρα, κάλεσε σε αντίσταση απέναντι στη «νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, στην αντιπαράθεση των μπλοκ και στις πρακτικές εκφοβισμού», φωτογραφίζοντας τις ΗΠΑ και τις πολιτικές δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
