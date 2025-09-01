Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Συνελήφθη άντρας που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στον περίβολο του προξενείου της Ρωσίας στο Σίδνεϊ - Δείτε βίντεο
Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε άνδρα που εισέβαλε διά της βίας στον περίβολο του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϊ, ρίχνοντας την πύλη με αυτοκίνητο.
Η αστυνομία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξήγησε πως κλήθηκε στο προξενείο της Ρωσίας αφού ειδοποιήθηκε περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως μη εξουσιοδοτημένο όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε δρομάκι μπροστά στη διπλωματική αποστολή. Μέλη της προσπάθησαν να μιλήσουν στον οδηγό, που όμως «εισέβαλε διά της βίας» στην περίβολο του προξενείου, συνέχισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Ο 39χρονος συνελήφθη και συνεργάζεται με την αστυνομία, κατά την ανακοίνωση.
Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζεται λευκό όχημα με σπασμένα δυο παράθυρα πλάι σε στύλο με τη ρωσική σημαία.
Αστυνομικός 24 ετών τραυματίστηκε στο χέρι, σύμφωνα με την υπηρεσία του.
Μέλος του προσωπικού του προξενείου που απάντησε σε τηλεφώνημα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.
🇦🇺🇷🇺 CAR CRASHES INTO RUSSIAN CONSULATE IN SYDNEY— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 1, 2025
A vehicle slammed into the front gates of Russia’s consulate in Sydney’s eastern suburbs around 8am Monday.
The driver was arrested on the spot and is now in police custody as investigations continue.
Source: Sky News Australia https://t.co/AfqeXwQ54S pic.twitter.com/INRd5eEmIT
