Πάνω από 6.000 πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν φεύγουν από καταυλισμό στην Κένυα λόγω έλλειψης τροφής

Λειτουργός της διεύθυνσης υπηρεσιών για τους πρόσφυγες (DRS) στην Κακούμα, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς τυπικά δεν επιτρέπεται να μιλά στον Τύπο, τόνισε πως πρόσφυγες επιστρέφουν στο Νότιο Σουδάν και βλέπει «ασυνήθιστες» κινήσεις.Αιτία είναι «η κατηγοριοποίηση» των προσφύγων, έκρινε, διευκρινίζοντας πως οι πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν στην Κακούμα τοποθετήθηκαν σε κατηγορία στην οποία δεν δίνεται βοήθεια. «Δεν έχουν τίποτα να φάνε», εξήγησε.