Συνελήφθη διαδηλωτής που έβαλε φωτιά σε σημαία των ΗΠΑ κοντά στον Λευκό Οίκο αψηφώντας διάταγμα του Τραμπ - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία πάρκων επιβεβαίωσε χθες πως η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, δυνάμει ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει να βάζει κανείς φωτιά χωρίς άδεια των αρχών σε ομοσπονδιακά δημόσια πάρκα.Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε προχθές Τρίτη στην απόφαση του 1989, επιχειρηματολόγησε μολαταύτα ότι το να καίγεται η αμερικανική σημαία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία, ιδίως όταν μπορεί «να υποκινήσει άμεση παράνομη ενέργεια».Απαίτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να «δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή» του εκτελεστικού διατάγματός του» με όσο πιο «πλήρη τρόπο» είναι «δυνατόν».