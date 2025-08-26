Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Τέλος στα δωρεάν επιπλέον καθίσματα για παχύσαρκους επιβάτες στην Southwest Airlines - «Δεν έχουν πλέον ιδέα ποιοι είναι οι πελάτες τους»
Αν ο επιβάτης δεν έχει αγοράσει επιπλέον θέση εκ των προτέρων, θα υποχρεώνεται να το κάνει στο αεροδρόμιο
Αλλαγή στην πολιτική της σχεδιάζει η εταιρεία Southwest Airlines, η οποία, το επόμενο διάστημα, θα απαιτεί από ταξιδιώτες που δεν χωρούν στα αεροπορικά καθίσματα να πληρώνουν εκ των προτέρων για ένα επιπλέον κάθισμα.
Ο νέος κανόνας θα τεθεί σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που η Southwest θα ξεκινήσει την εκχώρηση καθορισμένων θέσεων, εγκαταλείποντας το σύστημα ελεύθερης επιλογής κατά την επιβίβαση.
Μέχρι σήμερα, οι επιβάτες με μεγαλύτερο σωματότυπο μπορούσαν είτε να πληρώσουν εκ των προτέρων για δεύτερο κάθισμα, με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, είτε να ζητήσουν ένα επιπλέον κάθισμα δωρεάν στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με το CBS.
Με τη νέα πολιτική, η επιστροφή χρημάτων παραμένει δυνατή, αλλά δεν είναι πλέον εγγυημένη.
Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η Southwest ανέφερε ότι επικαιροποιεί ορισμένες από τις πολιτικές της, καθώς προετοιμάζεται για τις νέες αλλαγές: «Για να εξασφαλίσουμε χώρο, ενημερώνουμε τους πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την πολιτική για επιπλέον θέση ότι θα πρέπει να την αγοράσουν κατά την κράτηση», ανέφερε η εταιρεία.
Η αλλαγή σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο βήμα μετασχηματισμού για τη Southwest, η οποία ήταν γνωστή για την πολιτική επιλογής θέσης κατά την επιβίβαση και τη δωρεάν μεταφορά αποσκευών - προνόμια που τη διαφοροποιούσαν από άλλες αεροπορικές χαμηλού κόστους. Ωστόσο, το καθεστώς των δωρεάν αποσκευών καταργήθηκε τον Μάιο.
Η Southwest σημειώνει ότι θα εξακολουθεί να επιστρέφει το κόστος του δεύτερου εισιτηρίου, υπό προϋποθέσεις: εφόσον η πτήση δεν είναι πλήρης κατά την αναχώρηση, τα δύο εισιτήρια έχουν αγοραστεί στην ίδια κατηγορία ναύλου και υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός 90 ημερών από την πτήση.
Αν ο επιβάτης δεν έχει αγοράσει επιπλέον θέση εκ των προτέρων, θα υποχρεώνεται να το κάνει στο αεροδρόμιο. Αν η πτήση είναι πλήρης, θα μπαίνει σε επόμενη πτήση.
Ο Τζέισον Βον, ταξιδιωτικός πράκτορας με έδρα το Ορλάντο, που ειδικεύεται σε συμβουλές για plus size ταξιδιώτες μέσω της πλατφόρμας του Fat Travel Tested, δήλωσε ότι η αλλαγή θα επηρεάσει όλους τους ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως σωματότυπου.
Όπως σημειώνει, η προηγούμενη πολιτική της Southwest συνέβαλε στη διασφάλιση άνεσης για όλους, ενώ διευκόλυνε ιδιαίτερα τα άτομα με μεγαλύτερες ανάγκες σε χώρο. «Νομίζω ότι η εμπειρία πτήσης θα γίνει χειρότερη για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Βον χαρακτήρισε την αλλαγή μια ακόμη απογοήτευση για τους πιστούς πελάτες της Southwest, παρομοιάζοντάς την με την πρόσφατη αμφιλεγόμενη αλλαγή στο λογότυπο της αλυσίδας εστιατορίων Cracker Barrel, που εξόργισε παραδοσιακούς πελάτες. «Δεν έχουν πλέον ιδέα ποιοι είναι οι πελάτες τους. Δεν έχουν πια καμία ταυτότητα», πρόσθεσε.
Η Southwest αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις και πίεση από επενδυτές για αύξηση των εσόδων.
