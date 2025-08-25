Γονείς στην Καλιφόρνια κατηγορούνται για τη δολοφονία του 7 μηνών γιου τους - Ο πατέρας είχε καταδικαστεί για κακοποίηση της κόρης του

Επιπλέον, οι Αρχές είχαν πάρει από το ζευγάρι την επιμέλεια ενός παιδιού 2 ετών, για λόγους που παραμένουν ασαφείες.«Ο Τζέικ έχει ποινικό παρελθόν», δήλωσε ο Βίνσεντ Χιούζ, δικηγόρος που τον εκπροσωπεί στην υπόθεση κακοποίησης παιδιών, στην εφημερίδα LA Times. «Δεν το αρνούμαστε, αλλά τα γεγονότα της υπόθεσης είναι πολύ διαφορετικά από αυτά της προηγούμενης κακοποίησης».Μόλις λίγες ώρες μετά την υποτιθέμενη εξαφάνισή του, η Ρεμπέκα ικέτευε για την επιστροφή του Εμμάνουελ σε συνέντευξή της στο KTLA.«Είναι ένα ευτυχισμένο αγόρι», είπε η Ρεμπέκα. «Ήταν ένα υγιές μωρό, σέρνονταν, κλοτσούσε, έπαιζε με τα παιχνίδια του. Όποιος πήρε τον γιο μας, παρακαλώ να τον επιστρέψει».«Όποιος πήρε τον γιο μου, παρακαλώ να τον επιστρέψει», πρόσθεσε ο Τζέικ.