Νέα είσοδος, υπόγεια αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και μέτρα κατά του συνωστισμού: Τα σχέδια Μακρόν για την ανακαίνιση του Λούβρου
Σχέδιο 800 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του μουσείου
Σχεδόν 40 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη ανακαίνιση, το Μουσείο του Λούβρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: ατελείωτες ουρές, νερά που στάζουν από την εμβληματική γυάλινη πυραμίδα, επικίνδυνες διακυμάνσεις θερμοκρασίας που απειλούν έργα τέχνης και ένας χώρος που δέχεται πλέον διπλάσιους επισκέπτες από όσους είχε σχεδιαστεί να αντέχει.
Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, σε επιστολή που διέρρευσε προς το υπουργείο Πολιτισμού τον περασμένο Ιανουάριο, προειδοποίησε για την επιτακτική ανάγκη εκτεταμένων παρεμβάσεων στο ιστορικό κτίριο. Με την επισκεψιμότητα να ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ετησίως –διπλάσια σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες– οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες και τη σήμανση, έχουν υποβαθμιστεί.
Η προειδοποίηση αυτή συνέπεσε με τις προθέσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μόλις μία εβδομάδα αργότερα ανακοίνωσε σχέδιο 800 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του μουσείου. «Θα είναι ένα Λούβρο που θα έχει επανασχεδιαστεί, ανακαινιστεί και διευρυνθεί, το οποίο θα αποτελέσει το επίκεντρο της ιστορίας της τέχνης για τη Γαλλία και πέρα από αυτήν» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος μπροστά από τη «Μόνα Λίζα».
Σύμφωνα με τους Financial Times, στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία νέας ανατολικής εισόδου για να μειωθούν οι ουρές και μια υπόγεια αίθουσα αποκλειστικά για το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Η μεταφορά της «Μόνα Λίζα» σε νέο, μεγαλύτερο χώρο, προσβάσιμο με ξεχωριστό εισιτήριο, αναμένεται να επιτρέψει στο Λούβρο να φτάσει τον νέο στόχο των 12 εκατ. επισκεπτών ετησίως.
Ωστόσο, το κόστος ανακαίνισης του Λούβρου προκαλούν προβληματισμό, σύμφωνα με το δημοσίευμα: Ο Μακρόν υποσχέθηκε ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από εισιτήρια, δωρεές, εμπορικές δραστηριότητες και δικαιώματα από το Λούβρο του Άμπου Ντάμπι. Όμως τα οικονομικά δεδομένα του μουσείου δείχνουν άλλη εικόνα: πέρυσι τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 211 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μόλις 19 εκατ., πολύ χαμηλά σε σχέση με τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου έργου.
Την ίδια ώρα, τα συνδικάτα προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η ραγδαία αύξηση του αριθμού των επισκεπτών ωθεί το ίδρυμα σε οριακό σημείο. Το 1989, όταν εγκαινιάστηκε η πυραμίδα του Πέι, υποτίθεται ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Ωστόσο, το Λούβρο προσελκύει πλέον τακτικά διπλάσιο αριθμό επισκεπτών και έφτασε τα 10 εκατομμύρια πριν από την πανδημία του Covid-19. Τον Ιούνιο, ορισμένοι υπάλληλοι πραγματοποίησαν μια απεργία που αιφνιδίασε τα συνδικάτα και τη διοίκηση, με αποτέλεσμα το μουσείο να κλείσει για μία ημέρα.
