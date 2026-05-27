Ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι γιατί έδινε κεταμίνη στον ηθοποιό
ΚΟΣΜΟΣ
Μάθιου Πέρι Κεταμίνη Φυλάκιση

Ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι γιατί έδινε κεταμίνη στον ηθοποιό

Το δικαστήριο είχε επισημάνει ότι ο βοηθός  γνώριζε τον αγώνα του Πέρι με τον εθισμό και, αφετέρου, την απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων μετά τον θάνατό του.

Ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι γιατί έδινε κεταμίνη στον ηθοποιό
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 41 μηνών για τη χορήγηση στον ηθοποιό από τα «Friends» της μοιραίας δόσης κεταμίνης που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού.

Επίσης, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια επιτήρησης και υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Ο 60χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, ο οποίος έκανε ενέσεις κεταμίνης στον Πέρι, συνεργάστηκε με δύο γιατρούς για να προμηθεύσει τον ηθοποιό με ποσότητες της ουσίας αξίας άνω των 50.000 δολαρίων τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ανέφερε η εισαγγελία.

Ο Ιγουαμάσα, που δεν είχε ιατρική εκπαίδευση, ομολόγησε την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο. Αντιμετώπιζε μέγιστη ποινή 15 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών για τον Ιγουαμάσα, ο οποίος ήταν ο πρώτος από τους πέντε κατηγορούμενους που κατέληξε σε συμφωνία αποδοχής ενοχής και ο τελευταίος που καταδικάστηκε.

Κατά την ανακοίνωση της ποινή η δικαστής επισήμανε αφενός το γεγονός ότι ο Ιγουαμάσα γνώριζε τον αγώνα του Πέρι με τον εθισμό και, αφετέρου, την απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων μετά τον θάνατό του.

Στην κατάθεσή του, όπως αναφέρει το BBC, ο 60χρονος εξέφρασε τη λύπη του «που έκανα παράνομες πράξεις που θα μετανιώνω για πάντα. Θα το κουβαλάω στον τάφο μου».

Με την ποινή έκλεισε μια πολυετής δικαστική υπόθεση γύρω από τον θάνατο του ηθοποιού τον Οκτώβριο του 2023.

Κλείσιμο
Η μητέρα του ηθοποιού, Σουζάν Μόρισον, είχε πει ότι η «πιο σημαντική δουλειά» του Ιγουαμάσα ήταν να είναι σύντροφος και κηδεμόνας του γιου της στον αγώνα του ενάντια στον εθισμό και να διασφαλίσει ότι ο Πέρι θα παρέμενε καθαρός από ναρκωτικά. «Εμπιστευτήκαμε έναν άνδρα χωρίς συνείδηση, και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», έγραψε.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης