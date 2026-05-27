Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του διοικητή της Μοχάμεντ Όντα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας IDF Ισραέλ Κατς

Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του διοικητή της Μοχάμεντ Όντα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του

Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του διοικητή της Μοχάμεντ Όντα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
11 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν σήμερα πως ο διοικητής τους σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, το βράδυ της Τρίτης, σε συνοικία της Πόλης της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.

Σημειώνεται ότι ο Οντέχ είχε αναλάβει επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη δολοφονία του Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, και προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της οργάνωσης.


Είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή τους οι IDF υπογράμμισαν ότι ο Οντέχ είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αργότερα καθοδηγούσε επιθέσεις και επιχειρήσεις πληροφοριών κατά των ισραηλινών στρατευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι υπηρεσίες ασφαλείας χαρακτηρίζουν τον Οντέχ ως έναν από τους τελευταίους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς που συμμετείχαν στην οργάνωση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι ο θάνατός του αποτελεί «σημαντικό πλήγμα» στις προσπάθειες της οργάνωσης να ανασυγκροτηθεί.

Και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε από την πλευρά του τον θάνατο του Οντέχ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προχωράει στον στόχο του για «εθελοντική μετανάστευση» από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο τέταρτος διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα εξαλείφθηκε χθες και πήγε να συναντήσει τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτηση στο X.

11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης