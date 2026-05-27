Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Ζελένσκι: «Επανέλαβα την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία», λέει η πρόεδρος της ΕΕ
«Το δάνειο στήριξης στην Ουκρανία θα συμβάλει καθοριστικά. Μόνο φέτος, θα διαθέσει 28,3 δισ. ευρώ για να καλύψει τις ουκρανικές στρατιωτικές ανάγκες», τόνισε στην ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτησή της στο Χ.
Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάρτησή της: «επανέλαβα την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία επιμένει στον βίαιο πόλεμο επιθετικότητας που έχει εξαπολύσει».
«Το δάνειο στήριξης στην Ουκρανία θα συμβάλει καθοριστικά. Μόνο φέτος, θα διαθέσει 28,3 δισ. ευρώ για να καλύψει τις ουκρανικές στρατιωτικές ανάγκες», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.
Τέλος, ανέφερε πως «συζητήσαμε επίσης για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για την ανάληψη αποφασιστικών βημάτων προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης».
Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
«Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο @ZelenskyyUA, επανέλαβα την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία επιμένει στον βίαιο πόλεμο επιθετικότητας που έχει εξαπολύσει.
Η αεροπορική άμυνα και οι δυνατότητες σε θέματα drones και αντι-drones συγκαταλέγονται στις πιο επείγουσες αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης. Και η Ουκρανία θα ενταχθεί πλήρως σε αυτές τις προσπάθειες.
Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας θα συμβάλει καθοριστικά. Μόνο φέτος, θα διαθέσει 28,3 δισ. ευρώ για να καλύψει τις ουκρανικές στρατιωτικές ανάγκες.
Συζητήσαμε επίσης για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για την ανάληψη αποφασιστικών βημάτων προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης».
On the phone with President @ZelenskyyUA, I reiterated Europe’s full support for Ukraine as Russia doubles down on its brutal war of aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2026
Air defence and drone and counter-drone capabilities are among Europe’s most urgent defence priorities.
And Ukraine will be fully…
