Οι ΗΠΑ θα ελέγξουν 55 εκατ. κατόχους βίζας για να δουν αν παραβίασαν τους όρους

Στο εξής θα υπόκεινται σε «συνεχή έλεγχο» τονίζουν από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών - Οι άδειες παραμονής θα ανακαλούνται εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας ή απειλής για τη δημόσια ασφάλεια