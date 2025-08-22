bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Οι ΗΠΑ θα ελέγξουν 55 εκατ. κατόχους βίζας για να δουν αν παραβίασαν τους όρους
Στο εξής θα υπόκεινται σε «συνεχή έλεγχο» τονίζουν από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών - Οι άδειες παραμονής θα ανακαλούνται εάν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας ή απειλής για τη δημόσια ασφάλεια
Από «κόσκινο» θα περάσουν οι Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω από 55 εκατομμύρια κάτοχοι βίζας για να δουν αν έχουν παραβιάσει τους όρους παραμονής στις ΗΠΑ.
Οι βίζες θα ανακαλούνται εάν υπάρχουν ενδείξεις «παράνομης παραμονής, εγκληματικής δραστηριότητας, απειλής για τη δημόσια ασφάλεια, συμμετοχής σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατικής δραστηριότητας ή παροχής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε αξιωματούχος.
Τα άτομα με βίζα θα υπόκεινται σε «συνεχή έλεγχο», δήλωσε σχετικά στο Associated Press εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
Η τελευταία ανακοίνωση ήρθε μετά την δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι ΗΠΑ θα παγώσει άμεσα η έκδοση βίζας εργασίας για οδηγούς φορτηγών.
Ο αυξανόμενος αριθμός τους «θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών και υπονομεύει τα μέσα διαβίωσης των Αμερικανών φορτηγατζήδων», έγραψε ο Ρούμπιο στο X την Πέμπτη.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει την καταπολέμηση της μετανάστευσης ακρογωνιαίο λίθο της δεύτερης θητείας του, σημειώνει το BBC.
Στο πλαίσιο της ευρείας αναθεώρησης, οι υποψήφιοι φοιτητές και επισκέπτες στις ΗΠΑ θα υποβάλλονται σε έλεγχο των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αμερικανικές Αρχές θα αναζητούν «οποιαδήποτε ένδειξη εχθρότητας προς τους πολίτες, τον πολιτισμό, την κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα ή τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών».
Οι υπάλληλοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επίσης λάβει οδηγίες να εντοπίζουν άτομα «που υποστηρίζουν, βοηθούν ή υποστηρίζουν καθορισμένους ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια, ή που διαπράττουν παράνομη αντισημιτική παρενόχληση ή βία».
Ο Μάθιου Τράγκεσερ, εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «τα οφέλη της Αμερικής δεν πρέπει να δίνονται σε όσους περιφρονούν τη χώρα και προωθούν αντιαμερικανικές ιδεολογίες». Πρόσθεσε ότι η υπηρεσία μετανάστευσης έχει δεσμευτεί να «εφαρμόσει πολιτικές» που «εξοντώνουν τον αντιαμερικανισμό».
