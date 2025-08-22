Διαβαθμισμένα έγγραφα ψάχνει το FBI που εισέβαλε στο σπίτι του Τζον Μπόλτον - Πώς από συνεργάτης έγινε… εχθρός του Τραμπ

Το FBI πραγματοποίησε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά την πιθανή κατοχή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η επιχείρηση, η οποία έγινε με δικαστική εντολή, έφερε τους πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στην κατοικία του, στην περιοχή της Ουάσινγκτον.Σύμφωνα με το CNN, 4 έως 6 πράκτορες εισήλθαν στην οικία, έχοντας μαζί τους σακίδια και τσάντες, χωρίς ωστόσο να έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής η απομάκρυνση αντικειμένων. Ο ίδιος ο Μπόλτον, όταν ρωτήθηκε, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την εν εξελίξει επιχείρηση και πως «εξετάζει περαιτέρω το θέμα».Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανάρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο Χ ένα σύντομο μήνυμα, γράφοντας: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου… οι πράκτορες του FBI σε αποστολή». Το μήνυμα δημοσιεύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την επιχείρηση, δίνοντας έμφαση στη βαρύτητα της υπόθεσης και στο μήνυμα που θέλει να περάσει η ομοσπονδιακή υπηρεσία.Η έρευνα σχετίζεται με πιθανή διατήρηση υλικού εθνικής ασφάλειας. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί εάν η υπόθεση συνδέεται με το βιβλίο-απομνημονεύματα που είχε εκδώσει το 2020 ο Μπόλτον, πηγές υπενθυμίζουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον είχε ερευνήσει τότε για πιθανή παράνομη αποκάλυψη διαβαθμισμένων στοιχείων. Η υπόθεση είχε κλείσει το 2021, όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν απέσυρε και την αγωγή εναντίον του.Ο ίδιος ο Μπόλτον είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχείρησε να μπλοκάρει το βιβλίο για πολιτικούς λόγους. Σε αυτό υποστήριζε ότι ο τότε πρόεδρος ήταν «εμμονικά προσηλωμένος στην εικόνα του στα ΜΜΕ» και ότι είχε ζητήσει βοήθεια από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Κίνας για να κερδίσει τις εκλογές του 2020.

Πολιτική διάσταση και αντιπαράθεση με τον Τραμπ

«Ο Τραμπ είναι ακατάλληλος για να είναι πρόεδρος», έγραψε ο Μπόλτον στο πρόλογο του βιβλίου «The Room Where it Happened» (Το δωμάτιο όπου συνέβη), στο οποίο περιγράφει τους 17 μήνες που πέρασε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ. «Αν τα πρώτα τέσσερα χρόνια ήταν άσχημα, τα επόμενα τέσσερα θα είναι χειρότερα». «Ο Τραμπ νοιάζεται πραγματικά μόνο για την εκδίκηση για τον εαυτό του, και αυτό θα καταλάβει μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του», έγραψε στο πρόλογο της έκδοσης σε χαρτόδετο βιβλίο των απομνημονευμάτων του, που ζωγραφίζει μια ζοφερή εικόνα της Αμερικής κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.Ο Τζον Μπόλτον υπηρέτησε σε δύο Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις, αφήνοντας το στίγμα του σε νευραλγικούς τομείς της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.Αρχικά τοποθετήθηκε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου. Στη συνέχεια, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε για περίπου ενάμιση χρόνο τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας.Η συνεργασία του με τον Τραμπ ωστόσο, δεν είχε ομαλή κατάληξη. Το 2019 ο πρόεδρος υποστήριξε ότι απέλυσε τον Μπόλτον, ενώ ο ίδιος ο Μπόλτον είπε ότι είχε προσφέρει την παραίτησή του έπειτα από έντονη διαφωνία.Η έφοδος του FBI λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ, στη δεύτερη θητεία του, έχει, όπως σημειώνει το CNN, εντείνει τις κινήσεις ρεβανσισμού απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους και πρώην συνεργάτες. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει πρόσφατα τον Μπόλτον «ηλίθιο και αποτυχημένο», ενώ είχε απειλήσει στο παρελθόν να τον φυλακίσει.Αξιοσημείωτο είναι ότι με την έναρξη της νέας προεδρικής θητείας του, ο Τραμπ διέκοψε αμέσως την προσωπική φρουρά της Μυστικής Υπηρεσίας που διέθετε ο Μπόλτον. Η τρέχουσα έρευνα έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα κινήσεων της κυβέρνησης, οι οποίες αφορούν πολιτικούς αντιπάλους: από την αποκάλυψη σημειώσεων εναντίον του Άνταμ Σιφ, μέχρι τη δίωξη της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.