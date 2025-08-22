bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον
Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον
H ενέργεια των ομοσπονδιακών αρχών, φέρεται να συνδέεται με έρευνα εθνικής ασφάλειας που αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση διαβαθμισμένων εγγράφων
Έφοδο στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, πραγματοποίησαν πράκτορες του FBI, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, η ενέργεια των ομοσπονδιακών αρχών συνδέεται με έρευνα εθνικής ασφάλειας που αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση διαβαθμισμένων εγγράφων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Μπόλτον, στην περιοχή Μπεθέσδα, κοντά στην Ουάσινγκτον, γύρω στις 7 το πρωί (τοπική ώρα).
Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανάρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο Χ ένα σύντομο μήνυμα, γράφοντας: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου… οι πράκτορες του FBI σε αποστολή». Το μήνυμα δημοσιεύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την επιχείρηση, δίνοντας έμφαση στη βαρύτητα της υπόθεσης και στο μήνυμα που θέλει να περάσει η ομοσπονδιακή υπηρεσία.
Ο Τζον Μπόλτον υπηρέτησε σε δύο Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις, αφήνοντας το στίγμα του σε νευραλγικούς τομείς της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αρχικά τοποθετήθηκε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου. Στη συνέχεια, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε για περίπου ενάμιση χρόνο τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας.
Η συνεργασία του με τον Τραμπ ωστόσο, δεν είχε ομαλή κατάληξη. Το 2019 ο πρόεδρος υποστήριξε ότι απέλυσε τον Μπόλτον, ενώ ο ίδιος ο Μπόλτον είπε ότι είχε προσφέρει την παραίτησή του έπειτα από έντονη διαφωνία.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην αφαίρεση των μέτρων ασφαλείας του Τζον Μπόλτον, μαζί με εκείνα άλλων πολιτικών αντιπάλων του. Η απόφαση αυτή ήρθε να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στον πρόεδρο και τον άλλοτε στενό του συνεργάτη.
Παράλληλα, ο Μπόλτον, σε πρόλογο των απομνημονευμάτων του που κυκλοφόρησαν πέρυσι, σημείωσε ότι «ένα βουνό αποδείξεων δείχνει πως ο Τραμπ είναι ακατάλληλος για την προεδρία». Το βιβλίο του αποτέλεσε πηγή έντονων πολιτικών συζητήσεων, καθώς η έκδοσή του είχε καθυστερήσει το 2020, όταν ο Λευκός Οίκος είχε αναλάβει την εξέταση του περιεχομένου του.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, η ενέργεια των ομοσπονδιακών αρχών συνδέεται με έρευνα εθνικής ασφάλειας που αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση διαβαθμισμένων εγγράφων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Μπόλτον, στην περιοχή Μπεθέσδα, κοντά στην Ουάσινγκτον, γύρω στις 7 το πρωί (τοπική ώρα).
Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανάρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο Χ ένα σύντομο μήνυμα, γράφοντας: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου… οι πράκτορες του FBI σε αποστολή». Το μήνυμα δημοσιεύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την επιχείρηση, δίνοντας έμφαση στη βαρύτητα της υπόθεσης και στο μήνυμα που θέλει να περάσει η ομοσπονδιακή υπηρεσία.
Ο Τζον Μπόλτον υπηρέτησε σε δύο Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις, αφήνοντας το στίγμα του σε νευραλγικούς τομείς της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αρχικά τοποθετήθηκε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου. Στη συνέχεια, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε για περίπου ενάμιση χρόνο τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας.
Η συνεργασία του με τον Τραμπ ωστόσο, δεν είχε ομαλή κατάληξη. Το 2019 ο πρόεδρος υποστήριξε ότι απέλυσε τον Μπόλτον, ενώ ο ίδιος ο Μπόλτον είπε ότι είχε προσφέρει την παραίτησή του έπειτα από έντονη διαφωνία.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην αφαίρεση των μέτρων ασφαλείας του Τζον Μπόλτον, μαζί με εκείνα άλλων πολιτικών αντιπάλων του. Η απόφαση αυτή ήρθε να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στον πρόεδρο και τον άλλοτε στενό του συνεργάτη.
Παράλληλα, ο Μπόλτον, σε πρόλογο των απομνημονευμάτων του που κυκλοφόρησαν πέρυσι, σημείωσε ότι «ένα βουνό αποδείξεων δείχνει πως ο Τραμπ είναι ακατάλληλος για την προεδρία». Το βιβλίο του αποτέλεσε πηγή έντονων πολιτικών συζητήσεων, καθώς η έκδοσή του είχε καθυστερήσει το 2020, όταν ο Λευκός Οίκος είχε αναλάβει την εξέταση του περιεχομένου του.
Ειδήσεις σήμερα:
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα