«Προσευχηθείτε για μένα» - Το τελευταίο μήνυμα του δικαστή Φρανκ Κάπριο πριν φύγει από τη ζωή

Αποσύρθηκε το 2023, έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια υπηρεσίας στο. Μεγάλωσε στη γειτονιά Federal Hill, ως το δεύτερο από τα τρία παιδιά μιας οικογένειας με ταπεινή καταγωγή.«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά επιδεικνύοντας, δικαιοσύνη και συμπόνια. Ζούμε σε μια αμφιλεγόμενη κοινωνία», είχε δηλώσει το 2017. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».