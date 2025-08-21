Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μέση Ανατολή: Οι IDF διαψεύδουν δημοσίευμα που θέλει οι πέντε στους έξι νεκρούς στη Γάζα να είναι άμαχοι
Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τους συντάκτες του άρθρου για «έλλειψη βασικής στρατιωτικής κατανόησης»
Δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο τα στοιχεία βάσης δεδομένων των IDF δείχνουν ότι η πλειονότητα των νεκρών στη Γάζα είναι άμαχοι, διέψευσε κατηγορηματικά ο Ισραηλινός Στρατός, κάνοντας λόγο για ανακριβείς αριθμούς και έλλειψη βασικής κατανόησης στρατιωτικών δεδομένων.
Το δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου +972 Magazine, το οποίο αναδημοσιεύθηκε από τον Guardian, υποστήριζε ότι η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 8.900 μαχητών της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, από έναν κατάλογο 47.653 μελών των στρατιωτικών τους πτερύγων. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το δημοσίευμα ανέφερε ότι πέντε στους έξι νεκρούς στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν πολίτες.
Οι IDF αντέδρασαν κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι «οι αριθμοί που παρουσιάζονται στο άρθρο δεν είναι σωστοί και δεν αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που υπάρχουν στα συστήματά μας». Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου διεξάγονται συνεχείς αξιολογήσεις πληροφοριών για τον αριθμό των τρομοκρατών που εξουδετερώθηκαν στη Γάζα, βάσει διαφόρων μεθόδων και διασταύρωσης στοιχείων από διαφορετικές πηγές».
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι IDF έχουν παρουσιάσει διάφορες εκτιμήσεις για τον αριθμό των μαχητών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Τον Ιανουάριο ανέφερε ότι οι απώλειες της Χαμάς ανέρχονταν σε 20.000, ενώ μόλις χθες αναθεώρησε τον αριθμό σε πάνω από 22.000. Από την πλευρά της, η Χαμάς κάνει λόγο για 62.000 νεκρούς συνολικά στη Λωρίδα της Γάζας.
Τον περασμένο Μάιο, ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι ο λόγος μεταξύ μαχητών και αμάχων που σκοτώθηκαν παρέμενε σταθερός σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, με δύο έως τρεις πολίτες να χάνουν τη ζωή τους για κάθε μαχητή της Χαμάς που σκοτώθηκε.
