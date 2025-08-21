Λαβρόφ: Απαράδεκτη η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία - Οι Ευρωπαίοι σαμποτάρουν τις προσπάθειες εκεχειρίας
Λαβρόφ: Απαράδεκτη η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία - Οι Ευρωπαίοι σαμποτάρουν τις προσπάθειες εκεχειρίας
Ο Ρώσος υπουργός δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Μόσχα. Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ινδό ομόλογό του, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ.
Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, οι συζητήσεις που διεξάγονται ανάμεσα στη Δύση και την ουκρανική πλευρά δείχνουν ότι υπάρχουν σχέδια τα οποία συνδέονται με την παροχή εγγυήσεων μέσω στρατιωτικής επέμβασης ξένων δυνάμεων σε συγκεκριμένες περιοχές της Ουκρανίας. «Όπως φαίνεται, όλες αυτές οι σκέψεις σχετίζονται ουσιαστικά με την προοπτική ξένης στρατιωτικής παρέμβασης σε τμήμα της ουκρανικής επικράτειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Λαβρόφ εξέφρασε την ελπίδα ότι όσοι συζητούν ή προωθούν τέτοια σχέδια είτε προσπαθούν απλώς να τραβήξουν την προσοχή, είτε συνειδητοποιούν τους κινδύνους που αυτά συνεπάγονται. «Ελπίζω ότι κατανοούν πως κάτι τέτοιο θα είναι απολύτως απαράδεκτο για τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και για όλες τις λογικές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη», τόνισε ο Ρώσος υπουργός
Ο Ρώσος υπουργός κατηγόρησε, επίσης, τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που, όπως είπε, επιτεύχθηκε κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα για μια ενδεχόμενη συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να μεταθέσουν το επίκεντρο των προσπαθειών μακριά από την επίλυση αυτών που η Ρωσία θεωρεί πως είναι οι «ριζικές αιτίες» του πολέμου, υποστήριξε.
Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.
Ο Πούτιν είχε αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι λόγω της αναβολής των εκλογών στην Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου. Ο Λαβρόφ δήλωσε πως το ζήτημα της νομιμότητας θα πρέπει να επιλυθεί πριν η Μόσχα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο.
