Λαβρόφ: Στον Ρούμπιο άρεσε το φούτερ που φορούσα στην Αλάσκα με την επιγραφή «ΕΣΣΔ»
Λαβρόφ: Στον Ρούμπιο άρεσε το φούτερ που φορούσα στην Αλάσκα με την επιγραφή «ΕΣΣΔ»
Όπως είπε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, του σχολίασε θετικά την εμφάνισή του
Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε πριν μερικές ημέρες η στιλιστική επιλογή του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.
Συγκεκριμένα ο Λαβρόφ επέλεξε ένα φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» – τα κυριλλικά γράμματα που παραπέμπουν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η εικόνα του Ρώσου διπλωμάτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια, καθώς το ένδυμα ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια συμβολική αναφορά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου.
Σύμφωνα με το CNN, μιλώντας την Τρίτη σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα αντιμετώπισε την επιλογή του χωρίς «καμία υστερία». Όπως είπε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, του σχολίασε μάλιστα θετικά την εμφάνισή του, λέγοντάς του ότι το φούτερ τού άρεσε.
Η εμφάνιση του Λαβρόφ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από φιλοκυβερνητικούς σχολιαστές στη Ρωσία. Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια κρατικής τηλεόρασης, ανάρτησε φωτογραφία με το φούτερ, γράφοντας: «Το φούτερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!», δίνοντας έμφαση στη σημειολογία της επιλογής.
Ωστόσο, ο ίδιος ο Λαβρόφ θέλησε να κατευνάσει τις εντυπώσεις, τονίζοντας ότι: «Δεν μιλάμε για ιμπεριαλισμό ούτε για αναβίωση αυτοκρατορικής σκέψης, όπως αρέσκεται να λέει η Δύση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι πρόκειται απλώς για μια αναφορά στην ιστορία, η οποία, όπως είπε, «πρέπει να διατηρείται, ακόμη και με μια δόση χιούμορ».
Συγκεκριμένα ο Λαβρόφ επέλεξε ένα φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» – τα κυριλλικά γράμματα που παραπέμπουν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η εικόνα του Ρώσου διπλωμάτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια, καθώς το ένδυμα ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια συμβολική αναφορά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου.
Σύμφωνα με το CNN, μιλώντας την Τρίτη σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα αντιμετώπισε την επιλογή του χωρίς «καμία υστερία». Όπως είπε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, του σχολίασε μάλιστα θετικά την εμφάνισή του, λέγοντάς του ότι το φούτερ τού άρεσε.
Η εμφάνιση του Λαβρόφ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από φιλοκυβερνητικούς σχολιαστές στη Ρωσία. Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια κρατικής τηλεόρασης, ανάρτησε φωτογραφία με το φούτερ, γράφοντας: «Το φούτερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!», δίνοντας έμφαση στη σημειολογία της επιλογής.
Ωστόσο, ο ίδιος ο Λαβρόφ θέλησε να κατευνάσει τις εντυπώσεις, τονίζοντας ότι: «Δεν μιλάμε για ιμπεριαλισμό ούτε για αναβίωση αυτοκρατορικής σκέψης, όπως αρέσκεται να λέει η Δύση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι πρόκειται απλώς για μια αναφορά στην ιστορία, η οποία, όπως είπε, «πρέπει να διατηρείται, ακόμη και με μια δόση χιούμορ».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα