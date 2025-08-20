Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Απαγόρευση εισόδου σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά μέσα ενημέρωσης από τη Μόσχα
Η Ρωσία ισχυρίζεται πως πρόκειται για ανθρώπους που διέδιδαν παραπληροφόρηση εις βάρος της χώρας
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ. Τα ονόματα του προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε«κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Βρετανία σήμερα ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.
