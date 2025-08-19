CNN: Τι πιστώνεται ο Τραμπ στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία – Τα εμπόδια και οι κίνδυνοι στη συνέχεια
Στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον υπήρξε πρόοδος, όμως οι αντιφάσεις στις δεσμεύσεις του Τραμπ, οι ανταλλαγές εδαφών και οι αμφιβολίες των Ευρωπαίων μπορεί να υπονομεύσουν τα πάντα προς όφελος του Πούτιν
Η Δευτέρα ήταν ίσως η καλύτερη μέρα που είχε η Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στον Λευκό Οίκο και, σε αντίθεση με την προηγούμενη συνάντηση, δεν υπήρξε καμία έκρηξη. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε μια πρώτη γεύση του πώς θα μπορούσε να περάσει στην ιστορία ως ο ηγέτης που θα έσωζε την Ουκρανία, θα διασφάλιζε την Ευρώπη και θα κέρδιζε δικαίως το Νόμπελ Ειρήνης. Στο πλευρό του, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδειξαν ενότητα και προσπάθησαν να τον πείσουν με πολιτικά και συναισθηματικά επιχειρήματα να σταθεί αποφασιστικά δίπλα στο Κίεβο.
Η ημέρα έμοιαζε με τις ιστορικές στιγμές που τερμάτισαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και θεμελίωσαν τη μεταπολεμική διεθνή τάξη, με τις ΗΠΑ να ηγούνται της Δύσης. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: μπορεί να κρατήσει;
Το βράδυ, ο Τραμπ μίλησε στα κοινωνικά δίκτυα για πιθανή τριμερή σύνοδο με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν, με τη Γερμανία να εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο εβδομάδες. Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, τόνισε ότι «στις τελευταίες δύο εβδομάδες σημειώσαμε περισσότερη πρόοδο απ’ ό,τι σε τριάμισι χρόνια πολέμου».
Η δυναμική της διπλωματίας και τα πρώτα εμπόδιαΗ αποφυγή καταστροφικών εντάσεων παρουσιάστηκε ως μεγάλη πρόοδος, ειδικά μετά τις παραχωρήσεις του Τραμπ προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά το θετικό κλίμα στον Λευκό Οίκο, όλοι απέφυγαν να αγγίξουν ευαίσθητα ζητήματα που θα μπορούσαν να διαλύσουν τη στιγμή.
