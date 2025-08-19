Ζελένσκι για διμερή με Πούτιν: Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε
Το θέμα των εδαφών είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Πούτιν, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος έξω από τον Λευκό Οίκο
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία πρότεινε μια διμερή συνάντηση με την Ουκρανία, ακολουθούμενη από μια τριμερή συνάντηση.
Σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Πούτιν. Είπε ότι θα συμμετάσχει στην επόμενη τριμερή συνάντηση, ανάλογα με το πώς θα πάει η πρώτη συνάντηση.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη διμερή συνάντηση και ότι δεν θέλει να επιβάλει όρους στη συνάντηση, επειδή ο Πούτιν θα ακολουθήσει τους δικούς του.
«Πιστεύω άνευ όρων ότι πρέπει να συναντηθούμε και να σκεφτούμε την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της πορείας προς το τέλος του πολέμου», είπε.
«Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ευρώπη για την στήριξη και την ενότητα. Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει. Σε πρώτο πλάνο των συζητήσεων οι εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι παρούσες σε αυτό το βήμα», ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Ζελένσκι έξω από τον Λευκό Οίκο.
«Η Ρωσία προτείνει διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και όχι οι ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε», ανέφερε και συνέχισε:
«Συζητήσαμε με Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία. Τις τελευταίες 1000 ημέρες έχουν καταλάβει 1% μόλις ουκρανικής γης. Συζητήσαμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ουκρανίας που έχει χυθεί το αίμα μας. Το θέμα των εδαφών είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Πούτιν. Προσπαθώ να πείσω τους Ευρωπαίους εταίρους μας πως υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση του προϋπολογισμού μας. Δεν υπάρχει ημερομηνία για συνάντηση με τον Πούτιν. Αν η Ρωσία προτείνει θα γίνει αποδεκτή», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.
