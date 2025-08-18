Όλα όσα έγιναν μπροστά στις κάμερες στον Λευκό Οίκο: Ο διαβασμένος Ζελένσκι, ο μετρημένος Τραμπ και ο αμίλητος Βανς
Όλα όσα έγιναν μπροστά στις κάμερες στον Λευκό Οίκο: Ο διαβασμένος Ζελένσκι, ο μετρημένος Τραμπ και ο αμίλητος Βανς
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο μίας εντελώς ασύμμετρης κατάστασης στις 28 του περασμένου Φεβρουαρίου, φρόντισε να έχει κάθε λεπτομέρεια που του κόστισε, φροντισμένη
Το σκηνικό στον Λευκό Οίκο πανομοιότυπο με αυτό πριν από έξι μήνες. Κάποιες έξτρα – χρυσές στην πλειοψηφία τους – λεπτομέρειες δεν κάνουν διαφορά. Οι κάμερες στις θέσεις τους όπως και οι δημοσιογράφοι που έδωσαν το «παρών» και κάποιοι εξ αυτών συμμετείχαν στην δημόσια και σε παγκόσμια μετάδοση -τότε – διαπόμπευση του Προέδρου της Ουκρανίας. Κι όμως πριν από μερικά λεπτά της ώρας τίποτε από όσα έγιναν δεν έχει την παραμικρή σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν.
Η πρώτη χτυπητή διαφορά δεν ήταν άλλη από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Η εικόνα παίζει ρόλο ακόμη και σε πολύ μικρότερης εμβέλειας και σημασίας «event» πόσο μάλλον σε ένα τόσο κρίσιμο όσο αυτό στον Λευκό Οίκο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έμεινε πιστός στην δέσμευσή του πως «γραβάτα θα βάλω μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος» αλλά άλλαξε την αμιγώς στρατιωτική του περιβολή με ένα ολόμαυρο «στρατιωτικού τύπου» κουστούμι.
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας που βρέθηκε στο επίκεντρο μίας εντελώς ασύμμετρης κατάστασης στις 28 του περασμένου Φλεβάρη φρόντισε να έχει κάθε λεπτομέρεια που του κόστισε φροντισμένη… Το μαύρο κουστούμι έδωσε πόντους στον Ζελένσκι καθώς ακόμη και ο δημοσιογράφος που είχε απαξιωτικά μιλήσει για την αμφίεση του Προέδρου μίας τρίτης χώρας φρόντισε αφού απολογήθηκε για τα όσα είχε πει να τονίσει: «είστε φανταστικός».
Η ατάκα έδωσε λαβή στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και την προηγούμενη φορά, να συμφωνήσει και δημόσια να πει «του το είπα κι εγώ»… Ο Ζελένσκι που δεν είναι «βαρύς» πολιτικός αλλά έχει γράψει τα περισσότερα από τα «χιλιόμετρα» της καριέρας του στο «σανίδι» δεν φοβήθηκε την στιγμή, την ένταση ή το πρόσφατο παρελθόν και φρόντισε να «φιλοδωρήσει» τον προ μηνών υβριστή του με ένα επιτυχημένο αστείο «εγώ άλλαξα εσύ παραμένεις με το ίδιο κοστούμι».
Ο πρώτος πόντος – καθόλου αμελητέος κερδήθηκε έστω και με καθυστέρηση…
Μία από τις πλέον ουσιαστικές και καταλυτικές αλλαγές εμφανέστατη μάλιστα ακόμη και σε όσους δεν «είδαν και δεν άκουσαν» καμία προσβολή πριν από μερικούς μήνες στο οβάλ γραφείο ήταν αυτή του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Ο Τραμπ μέσα σε μόλις 72 ώρες από χειροκροτητής του Πούτιν και για πρώτη φορά μετά από χρόνια χωρίς λέξη σε συνέντευξη τύπου εμφανίστηκε ακριβώς εκεί που έπρεπε στην θέση ενός Προέδρου μίας υπερδύναμης.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος -αφού επιτέθηκε για ακόμη μία φορά στον Τύπο αλλά και στο σύστημα της επιστολικής ψήφου – δεν ανέβασε τους τόνους. Ήταν σαφής και ξεκάθαρος στα όσα δήλωσε – απάντησε στους δημοσιογράφους και έβγαλε δεδομένα ειδήσεις. «Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν την Ουκρανία» είναι η βασική από αυτές αλλά και θα βρίσκονται στο πλευρό της μέσω ενός μηχανισμού που θα περνά μέσα από το ΝΑΤΟ παρά τις δομικές και μέσω διαρροών ενστάσεις του Κρεμλίνου στην παρουσία δυνάμεων των μελών της συμμαχίας στα εδάφη της Ουκρανίας ακόμη και ως εγγύηση ασφαλείας.
Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης πως για τον ίδιο δεν έχει νόημα μία λύση στον πόλεμο με ημερομηνία λήξης… Ο Τραμπ εμφανίστηκε για πρώτη φορά τόσο ισορροπημένος – είχαμε συνηθίσει τον χώρο και τον χρόνο προς τη Μόσχα – και αυτό δείχνει μία σημαντική αλλαγή, μία από αυτές που θα κάνουν για τον ιστορικό του μέλλοντος την σημερινή συνάντηση να είναι πολύ ουσιαστικότερη από αυτή της περασμένης Παρασκευής. Παρά τα όσα είπε και τα όσα θα ειπωθούν πίσω από κλειστές πόρτες ο Τραμπ σήμερα δεν απέκλεισε ακόμη και την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στα ουκρανικά εδάφη – την επόμενη ημέρα – και ερωτήθηκε τρεις φορές μέσα σε 20 λεπτά…
Η πρώτη χτυπητή διαφορά δεν ήταν άλλη από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Η εικόνα παίζει ρόλο ακόμη και σε πολύ μικρότερης εμβέλειας και σημασίας «event» πόσο μάλλον σε ένα τόσο κρίσιμο όσο αυτό στον Λευκό Οίκο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έμεινε πιστός στην δέσμευσή του πως «γραβάτα θα βάλω μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος» αλλά άλλαξε την αμιγώς στρατιωτική του περιβολή με ένα ολόμαυρο «στρατιωτικού τύπου» κουστούμι.
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας που βρέθηκε στο επίκεντρο μίας εντελώς ασύμμετρης κατάστασης στις 28 του περασμένου Φλεβάρη φρόντισε να έχει κάθε λεπτομέρεια που του κόστισε φροντισμένη… Το μαύρο κουστούμι έδωσε πόντους στον Ζελένσκι καθώς ακόμη και ο δημοσιογράφος που είχε απαξιωτικά μιλήσει για την αμφίεση του Προέδρου μίας τρίτης χώρας φρόντισε αφού απολογήθηκε για τα όσα είχε πει να τονίσει: «είστε φανταστικός».
Η ατάκα έδωσε λαβή στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και την προηγούμενη φορά, να συμφωνήσει και δημόσια να πει «του το είπα κι εγώ»… Ο Ζελένσκι που δεν είναι «βαρύς» πολιτικός αλλά έχει γράψει τα περισσότερα από τα «χιλιόμετρα» της καριέρας του στο «σανίδι» δεν φοβήθηκε την στιγμή, την ένταση ή το πρόσφατο παρελθόν και φρόντισε να «φιλοδωρήσει» τον προ μηνών υβριστή του με ένα επιτυχημένο αστείο «εγώ άλλαξα εσύ παραμένεις με το ίδιο κοστούμι».
Ο πρώτος πόντος – καθόλου αμελητέος κερδήθηκε έστω και με καθυστέρηση…
Μία από τις πλέον ουσιαστικές και καταλυτικές αλλαγές εμφανέστατη μάλιστα ακόμη και σε όσους δεν «είδαν και δεν άκουσαν» καμία προσβολή πριν από μερικούς μήνες στο οβάλ γραφείο ήταν αυτή του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Ο Τραμπ μέσα σε μόλις 72 ώρες από χειροκροτητής του Πούτιν και για πρώτη φορά μετά από χρόνια χωρίς λέξη σε συνέντευξη τύπου εμφανίστηκε ακριβώς εκεί που έπρεπε στην θέση ενός Προέδρου μίας υπερδύναμης.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος -αφού επιτέθηκε για ακόμη μία φορά στον Τύπο αλλά και στο σύστημα της επιστολικής ψήφου – δεν ανέβασε τους τόνους. Ήταν σαφής και ξεκάθαρος στα όσα δήλωσε – απάντησε στους δημοσιογράφους και έβγαλε δεδομένα ειδήσεις. «Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν την Ουκρανία» είναι η βασική από αυτές αλλά και θα βρίσκονται στο πλευρό της μέσω ενός μηχανισμού που θα περνά μέσα από το ΝΑΤΟ παρά τις δομικές και μέσω διαρροών ενστάσεις του Κρεμλίνου στην παρουσία δυνάμεων των μελών της συμμαχίας στα εδάφη της Ουκρανίας ακόμη και ως εγγύηση ασφαλείας.
Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης πως για τον ίδιο δεν έχει νόημα μία λύση στον πόλεμο με ημερομηνία λήξης… Ο Τραμπ εμφανίστηκε για πρώτη φορά τόσο ισορροπημένος – είχαμε συνηθίσει τον χώρο και τον χρόνο προς τη Μόσχα – και αυτό δείχνει μία σημαντική αλλαγή, μία από αυτές που θα κάνουν για τον ιστορικό του μέλλοντος την σημερινή συνάντηση να είναι πολύ ουσιαστικότερη από αυτή της περασμένης Παρασκευής. Παρά τα όσα είπε και τα όσα θα ειπωθούν πίσω από κλειστές πόρτες ο Τραμπ σήμερα δεν απέκλεισε ακόμη και την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στα ουκρανικά εδάφη – την επόμενη ημέρα – και ερωτήθηκε τρεις φορές μέσα σε 20 λεπτά…
Αλλαγή επέβαλε όμως ως φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ και στον Αντιπρόεδρό του Τζ Ντ Βανς… Ο άνθρωπος που άνοιξε την επίθεση κατά του Ζελένσκι τον Φεβρουάριο και δεν είχε την παραμικρή αναστολή στο να απαιτήσει «ευχαριστώ» δημόσια προς τις ΗΠΑ και τον Πρόεδρό τους σήμερα δεν ακούστηκε – κυριολεκτικά… Οι μοναδικές δημόσιες λέξεις που αντάλλαξε ο Αντιπρόεδρος Βανς με τον Ζελένσκι ήταν με τα μικρόφωνα σε απόσταση και ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια «διαρροή» για το τι ειπώθηκε…
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του
H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα