Κινεζικές εταιρείες έλαβαν οδηγία να μη χρησιμοποιούν τα τσιπ H20 της Nvidia

Η οδηγία απορρίπτει ιδιαίτερα τη χρήση του H20 για κάθε εργασία η οποία σχετίζεται με την κυβέρνηση ή την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με το Bloomberg News