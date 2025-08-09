Πόλεμος στην Ουκρανία - WSJ: Κατάπαυση πυρός αν πάρει Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ - Η πρόταση που κατέθεσε ο Πούτιν

Μερική υποχώρηση δείχνει η πρόταση του Ρώσου προέδρου στην Ουάσινγκτον, καθώς δείχνει διατεθειμένος να αφήσει Ζαπορίζια και Χερσώνα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal - Η στάση του Ζελένσκι και οι επιφυλάξεις Κιέβου και Ευρώπης