Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο ξεκινά συνομιλίες με το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών

Η Clan del Golfo, με πάνω από 7.500 μέλη, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση ασφάλειας για τον Κολομβιανό πρόεδρο -Η οργάνωση ζητά ειδική μεταχείριση, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει μειώσεις ποινών σε αντάλλαγμα για αφοπλισμό