Ο Τραμπ διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση εναντίον λατινοαμερικάνικων καρτέλ

«Πρέπει να αρχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε ως ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις, όχι απλώς σαν διακινητές ναρκωτικών», επέμεινε ο κ. Ρούμπιο. «Δεν πρόκειται πλέον για ζήτημα επιβολής της τάξης. Έχει μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής ασφαλείας».Αντιδρώντας σε δημοσιεύματα του Τύπου η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ καθησύχασε χθες, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα υπάρξει καμιά «εισβολή» αμερικανικών στρατευμάτων.«Οι ΗΠΑ δεν θα έρθουν στο Μεξικό με τους στρατιώτες τους· συνεργαζόμαστε (...) αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει εισβολή, αυτό έχει αποκλειστεί, έχει αποκλειστεί απόλυτα, και επιπλέον, έχουμε εκφραστεί σε όλες τις συνομιλίες μας: αυτό δεν επιτρέπεται, ούτε προβλέπεται από καμιά συμφωνία», επέμεινε.Η κυβέρνηση της κυρίας Σέινμπαουμ έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της για να δείξει στον Ντόναλντ Τραμπ και στην κυβέρνησή του πως διεξάγει αποτελεσματικό αγώνα εναντίον των καρτέλ, που ο ρεπουμπλικάνος κατηγορεί ότι έχουν πλημμυρίσει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά, ιδιαίτερα φαιντανύλη, ισχυρό συνθετικό οπιοειδές που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στην αμερικανική επικράτεια.