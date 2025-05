Τζο Μπάιντεν: Στο τέλος της θητείας του δεν κατάφερε να αναγνωρίσει ούτε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, αναφέρει νέο βιβλίο

Κλείσιμο

Αποκαλύψεις-φωτιά για την διανοητική κατάσταση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν , στο τέλος της θητείας του περιλαμβάνει το βιβλίο «Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again» (Το αρχικό αμάρτημα: Η παρακμή του προέδρου Μπάιντεν, η συγκάλυψή της και η καταστροφική του απόφαση να ξανακατέβει υποψήφιος) που υπογράφουν ο παρουσιαστής του CNNκαι ο δημοσιογράφος του AxiosΌπως αναφέρουν στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, αλλά αποσπάσματά του έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, ο Μπάιντεν σε εκδήλωση τον Ιούνιο του 2024 δεν κατάφερε να αναγνωρίσει τον... Τζορτζ Κλούνεϊ Η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κλούνεϊ αφορούσε τη συγκέντρωση χρημάτων με τον διάσημο ηθοποιό, όπως μεταφέρει το NBC , να μένει έκπληκτος από το πόσο «αποδυναμωμένος» φαινόταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ.«Ο Μπάιντεν βγήκε κουτσαίνοντας από τη γωνία. Ο Κλούνεϊ ήξερε ότι ο πρόεδρος είχε μόλις φτάσει από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 στην Απουλία της Ιταλίας εκείνο το πρωί και ότι μπορεί να ήταν κουρασμένος, αλλά, γαμώτο, δεν περίμενε κάτι τέτοιο» περιγράφουν οι δύο δημοσιογράφοι στο βιβλίο.«Ο πρόεδρος φαινόταν πολύ εξασθενημένος, σαν να είχε γεράσει μια δεκαετία από την τελευταία φορά που τον είχε δει ο Κλούνεϊ, τον Δεκέμβριο του 2022. Έκανε μικρά βήματα και ένας βοηθός τον οδηγούσε κρατώντας τον από το χέρι» συνεχίζεται η περιγραφή της σκηνής.Κάποια στιγμή, κατά το βιβλίο, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός προσπάθησε να πιάσει μια μικρή κουβέντα με τον Μπάιντεν, ο οποίος δεν φάνηκε να τον αναγνωρίζει καθώς του έδινε λακωνικές απαντήσεις. Τότε παρενέβη ένας βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ που είπε στον Μπάιντεν: «Είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ». «Α, ναι!» είπε ο Μπάιντεν, σύμφωνα με το βιβλίο. «Γεια σου, Τζορτζ!»Κατά τους συγγραφείς του βιβλίου, στην εκδήλωση ήταν παρών και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα , ο οποίος «δεν ήξερε τι να σκεφτεί για τη συμπεριφορά του πρώην συνυποψηφίου του. Σε κάποιο σημείο, σε μια μικρή ομάδα μερικών δεκάδων κορυφαίων δωρητών, ο Μπάιντεν άρχισε να μιλάει — σχεδόν ακατανόητα — και σταμάτησε να μιλάει ασυνάρτητα. Ο Ομπάμα έπρεπε να παρέμβει και να αναλάβει τη συζήτηση».Υπενθυμίζεται ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν ένας από τους πιο διάσημους υποστηρικτές του κόμματος των Δημοκρατικών που είχαν καλέσει τον 81χρονο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα μετά την καταστροφική του εμφάνιση στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιουνίου