Η συμμετοχή του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία αποδυναμώνει την αντίσταση στο Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Χεζμπολάχ Λίβανος Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η συμμετοχή του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία αποδυναμώνει την αντίσταση στο Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η λιβανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον καλείται ουσιαστικά να αποδεχθεί αμερικανικές επιταγές που καταρρίπτουν την κυριαρχία του Λιβάνου

Η συμμετοχή του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία αποδυναμώνει την αντίσταση στο Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ
Την έντονη αντίθεσή της στις απευθείας συνομιλίες της λιβανικής κυβέρνησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε η Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τη Βηρυτό ότι συμμετέχει σε μια διαδικασία η οποία, κατά την οργάνωση, πλήττει την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η λιβανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον καλείται ουσιαστικά να αποδεχθεί αμερικανικές επιταγές, οι οποίες, όπως αναφέρει, «καταρρίπτουν την κυριαρχία του Λιβάνου» και ευθυγραμμίζουν τη χώρα με κράτη που έχουν προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.


«Εσφαλμένο» το πλαίσιο των συνομιλιών

Η οργάνωση χαρακτήρισε το πλαίσιο των συνομιλιών «εσφαλμένο» και υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν οδηγεί στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων του Λιβάνου αλλά σε «συνθηκολόγηση» απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η συμμετοχή της λιβανικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις αποδυναμώνει τις προσπάθειες αντίστασης απέναντι στο Ισραήλ και περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στο πεδίο για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

«Η συμμετοχή της κυβέρνησης εμποδίζει την αντιμετώπιση του σχεδίου του εχθρού, τις προσπάθειες της αντίστασης στο έδαφος και τις μεγάλες θυσίες του λαού μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η οργάνωση εκτιμά ότι η Βηρυτός θα μπορούσε να αξιοποιήσει την παρούσα συγκυρία για να ασκήσει πίεση με στόχο την πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.


Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία του Λιβάνου

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η συμμετοχή της κυβέρνησης στις συνομιλίες αυξάνει τους κινδύνους για τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία της χώρας. Όπως υποστηρίζει, η στάση της Βηρυτού συνιστά «συμμόρφωση με τους πολιτικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ» και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πιέσεις προς τον Λίβανο.

Οι δηλώσεις της οργάνωσης καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για το μέλλον της εκεχειρίας στον Λίβανο και ενώ οι συνομιλίες μεταξύ περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων βρίσκονται σε κρίσιμη φάση.

Thema Insights

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης