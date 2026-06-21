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Η συμμετοχή του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία αποδυναμώνει την αντίσταση στο Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ
Η συμμετοχή του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία αποδυναμώνει την αντίσταση στο Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ
Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η λιβανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον καλείται ουσιαστικά να αποδεχθεί αμερικανικές επιταγές που καταρρίπτουν την κυριαρχία του Λιβάνου
Την έντονη αντίθεσή της στις απευθείας συνομιλίες της λιβανικής κυβέρνησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε η Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τη Βηρυτό ότι συμμετέχει σε μια διαδικασία η οποία, κατά την οργάνωση, πλήττει την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ.
Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η λιβανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον καλείται ουσιαστικά να αποδεχθεί αμερικανικές επιταγές, οι οποίες, όπως αναφέρει, «καταρρίπτουν την κυριαρχία του Λιβάνου» και ευθυγραμμίζουν τη χώρα με κράτη που έχουν προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.
Η οργάνωση χαρακτήρισε το πλαίσιο των συνομιλιών «εσφαλμένο» και υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν οδηγεί στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων του Λιβάνου αλλά σε «συνθηκολόγηση» απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η συμμετοχή της λιβανικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις αποδυναμώνει τις προσπάθειες αντίστασης απέναντι στο Ισραήλ και περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στο πεδίο για την επίτευξη πολιτικών στόχων.
«Η συμμετοχή της κυβέρνησης εμποδίζει την αντιμετώπιση του σχεδίου του εχθρού, τις προσπάθειες της αντίστασης στο έδαφος και τις μεγάλες θυσίες του λαού μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η οργάνωση εκτιμά ότι η Βηρυτός θα μπορούσε να αξιοποιήσει την παρούσα συγκυρία για να ασκήσει πίεση με στόχο την πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.
Παράλληλα, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η συμμετοχή της κυβέρνησης στις συνομιλίες αυξάνει τους κινδύνους για τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία της χώρας. Όπως υποστηρίζει, η στάση της Βηρυτού συνιστά «συμμόρφωση με τους πολιτικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ» και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πιέσεις προς τον Λίβανο.
Οι δηλώσεις της οργάνωσης καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για το μέλλον της εκεχειρίας στον Λίβανο και ενώ οι συνομιλίες μεταξύ περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων βρίσκονται σε κρίσιμη φάση.
Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η λιβανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον καλείται ουσιαστικά να αποδεχθεί αμερικανικές επιταγές, οι οποίες, όπως αναφέρει, «καταρρίπτουν την κυριαρχία του Λιβάνου» και ευθυγραμμίζουν τη χώρα με κράτη που έχουν προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.
Η οργάνωση χαρακτήρισε το πλαίσιο των συνομιλιών «εσφαλμένο» και υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν οδηγεί στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων του Λιβάνου αλλά σε «συνθηκολόγηση» απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
«Εσφαλμένο» το πλαίσιο των συνομιλιών
Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η συμμετοχή της λιβανικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις αποδυναμώνει τις προσπάθειες αντίστασης απέναντι στο Ισραήλ και περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στο πεδίο για την επίτευξη πολιτικών στόχων.
«Η συμμετοχή της κυβέρνησης εμποδίζει την αντιμετώπιση του σχεδίου του εχθρού, τις προσπάθειες της αντίστασης στο έδαφος και τις μεγάλες θυσίες του λαού μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η οργάνωση εκτιμά ότι η Βηρυτός θα μπορούσε να αξιοποιήσει την παρούσα συγκυρία για να ασκήσει πίεση με στόχο την πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.
Παράλληλα, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η συμμετοχή της κυβέρνησης στις συνομιλίες αυξάνει τους κινδύνους για τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία της χώρας. Όπως υποστηρίζει, η στάση της Βηρυτού συνιστά «συμμόρφωση με τους πολιτικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ» και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πιέσεις προς τον Λίβανο.
Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία του Λιβάνου
Οι δηλώσεις της οργάνωσης καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για το μέλλον της εκεχειρίας στον Λίβανο και ενώ οι συνομιλίες μεταξύ περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων βρίσκονται σε κρίσιμη φάση.
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