Εύθραυστη η εκεχειρία στον Λίβανο, σε πολύ δύσκολη θέση η Χεζμπολάχ, λέει ο αρχηγός των IDF
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Εύθραυστη η εκεχειρία στον Λίβανο, σε πολύ δύσκολη θέση η Χεζμπολάχ, λέει ο αρχηγός των IDF

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον νότιο Λίβανο, ο Ζαμίρ υπογράμμισε ότι οι στρατιώτες οφείλουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε απειλή και, εάν χρειαστεί, να περάσουν γρήγορα σε νέες επιθετικές επιχειρήσεις

Εύθραυστη η εκεχειρία στον Λίβανο, σε πολύ δύσκολη θέση η Χεζμπολάχ, λέει ο αρχηγός των IDF
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Την εκτίμηση ότι η εκεχειρία στον Λίβανο παραμένει εύθραυστη εξέφρασε ο αρχηγός των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποιώντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να διατηρούν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για το ενδεχόμενο επανάληψης των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, για την οποία επισήμανε ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον νότιο Λίβανο, ο Ζαμίρ υπογράμμισε ότι οι στρατιώτες οφείλουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε απειλή και, εφόσον απαιτηθεί, να περάσουν γρήγορα σε νέες επιθετικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο αρχηγός των IDF τόνισε ότι η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σημαντικές απώλειες από τις μέχρι σήμερα επιχειρήσεις, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.


«Η Χεζμπολάχ έχει δεχθεί ένα σοβαρό και σημαντικό πλήγμα και είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε έτοιμοι να συνεχίσουμε να επιχειρούμε και να αποτρέψουμε την ανασυγκρότησή της», δήλωσε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. «Η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση».


Με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο τμήμα της χώρας.

Το ζήτημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με την Τεχεράνη, στενό σύμμαχο της Χεζμπολάχ, να ζητά την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή ως προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Κλείσιμο
Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για διατήρηση της εκεχειρίας, οι δηλώσεις του Ζαμίρ καταδεικνύουν ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής αναμέτρησης, διατηρώντας τις δυνάμεις του σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
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