Εύθραυστη η εκεχειρία στον Λίβανο, σε πολύ δύσκολη θέση η Χεζμπολάχ, λέει ο αρχηγός των IDF

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον νότιο Λίβανο, ο Ζαμίρ υπογράμμισε ότι οι στρατιώτες οφείλουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε απειλή και, εάν χρειαστεί, να περάσουν γρήγορα σε νέες επιθετικές επιχειρήσεις