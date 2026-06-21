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Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ: Ανεπηρέαστη η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστό διάδρομο
Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ: Ανεπηρέαστη η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστό διάδρομο
Σε δηλώσεις του ο Κρις Ράιτ επισήμανε ότι 67 πλοία διήλθαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ έχουν βρει εναλλακτική διαδρομή μιας και το Ιράν δεν έχει προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση της κεντρικής διόδου
Η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη παρά τις πρόσφατες εντάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, ο οποίος ανέφερε ότι 67 πλοία διήλθαν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα κατά το τελευταίο 24ωρο.
Μιλώντας στο Fox News, ο Ράιτ σημείωσε ότι ο αριθμός των πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα είναι παρόμοιος με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της πρόσφατης κρίσης στην περιοχή.
Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του κοινού στρατιωτικού επιτελείου του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η αμερικανική πλευρά αμφισβήτησε άμεσα τον ισχυρισμό αυτόν, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να διεξάγεται.
Ο Αμερικανός υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση του κεντρικού διαύλου ναυσιπλοΐας στα Στενά. Ωστόσο, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανοίξει μια εναλλακτική διαδρομή νοτιότερα, μέσω της οποίας συνοδεύουν εμπορικά πλοία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευσή τους.
«Έχουμε δημιουργήσει έναν ξεχωριστό διάδρομο προς τα νότια και συνοδεύουμε τα πλοία που διέρχονται από αυτόν», ανέφερε ο Ράιτ, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοιχτή μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.
Παρά τη συνέχιση της ναυσιπλοΐας, ο υπουργός αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στον εμπορικό ναυτιλιακό κλάδο σχετικά με την ασφάλεια των διελεύσεων. Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιοκτήτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πλέον κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από αυτά διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στους μεγάλους εισαγωγείς ενέργειας.
Μιλώντας στο Fox News, ο Ράιτ σημείωσε ότι ο αριθμός των πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα είναι παρόμοιος με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της πρόσφατης κρίσης στην περιοχή.
Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του κοινού στρατιωτικού επιτελείου του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η αμερικανική πλευρά αμφισβήτησε άμεσα τον ισχυρισμό αυτόν, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να διεξάγεται.
.@SecretaryWright on energy prices:— U.S. Department of Energy (@ENERGY) June 21, 2026
"Flows of oil and natural gas through the straits have already returned to normal and they will continue that way…Americans can expect continued declines in energy prices.” pic.twitter.com/o6i8Lker5s
Ο Αμερικανός υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση του κεντρικού διαύλου ναυσιπλοΐας στα Στενά. Ωστόσο, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανοίξει μια εναλλακτική διαδρομή νοτιότερα, μέσω της οποίας συνοδεύουν εμπορικά πλοία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευσή τους.
«Έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστό διάδρομο»
«Έχουμε δημιουργήσει έναν ξεχωριστό διάδρομο προς τα νότια και συνοδεύουμε τα πλοία που διέρχονται από αυτόν», ανέφερε ο Ράιτ, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοιχτή μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.
Παρά τη συνέχιση της ναυσιπλοΐας, ο υπουργός αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στον εμπορικό ναυτιλιακό κλάδο σχετικά με την ασφάλεια των διελεύσεων. Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιοκτήτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πλέον κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από αυτά διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στους μεγάλους εισαγωγείς ενέργειας.
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