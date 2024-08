Λωρίδα της Γάζας: Δέκα μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις

#شاهد | الرضيعة ريم الناجية الوحيدة من مجزرة الاحتلال بحق عائلة أبو حية في عبسان الكبيرة بخانيونس جنوبي قطاع غزة.#Watch | Infant Reem is the only survivor of the occupation's massacre against the Abu Hayya family in Abasan al-Kabira in Khan Yunis, south of the Gaza Strip. pic.twitter.com/sueSBt4GhZ