Φλόριντα: Στο έλεος του τυφώνα Ιντάλια - Άνεμοι έως 200 χλμ την ώρα, κύματα 5 μέτρων και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Κλείσιμο

Στο έλεος των ακραίων φαινομένων εξακολουθεί να βρίσκεται η Φλόριντα με τους σφοδρούς ανέμους να σφυροκοπούν την πολιτεία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα, ενώ την ίδια στιγμή σε κίνδυνο βρίσκονται οι κάτοικοι παράκτιων περιοχών.Ανησυχία εγείρει, την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι περισσότεροι από 100 χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα, ενώ σχολεία έχουν κλείσει, πτήσεις έχουν καθηλωθεί και δρομολόγια τρένων ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο.Μάλιστα, οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τον τυφώνα Ιντάλια ως τον χειρότερο που έχειστην περιοχή. Νωρίτερα και καθώς προσέγγιζε τις ακτές στα δυτικά της Φλόριντα αναβαθμίστηκε πρόσκαιρα σε τυφώνα κατηγορίας 4.Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, στη νοτιοανατολική Τζόρτζια και στις ανατολικές περιοχές της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας είναι πιθανόν να καταγράφουνΌπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ρον ντε Σάντις, τα κύματα θύελλας στις παράκτιες περιοχές μπορεί να φτάσουν και ταδημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες.Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει για αυτό το ενδεχόμενο σε πολλές περιοχές κατά μήκος των δυτικών ακτών.