Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drone προκαλεί τεράστια πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας

Ειδικοί εξέτασαν το σημείο της πυρκαγιάς στην Σεβαστούπολη και «διαπιστώθηκε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατόρθωσε να φτάσει τις δεξαμενές πετρελαίου», δήλωσε ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ μέσω Telegram, τονίζοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε από την πυρκαγιά, που σήκωσε ένα τεράστιο σύννεφο μαύρο καπνού στον ουρανό. Ένα άλλο drone καταρρίφθηκε, τα συντρίμμια του βρέθηκαν στην ακτή κοντά στον τερματικό σταθμό, πρόσθεσε ο Ραζβοζάγεφ.

A drone attack on a fuel depot in the city of Sevastopol in Russian-occupied Crimea set off an enormous fire early Saturday, a Russian official said, in the latest assault on a peninsula key to Moscow’s war effort. https://t.co/BulW1xpH1H pic.twitter.com/Krrv3VFpQT

Από την πλευρά του Κιέβου, ένας Ουκρανός αξιωματούχος των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι καταστράφηκαν περισσότερες από 10 δεξαμενές πετρελαίου χωρητικότητας περίπου 40.000 τόνων που προορίζονταν για χρήση από τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

«Αυτή είναι η τιμωρία του Θεού ειδικά για τους νεκρούς αμάχους στο Ουμάν, μεταξύ των οποίων ήταν πέντε παιδιά», τόνισε ο Άντριι Γιούσοφ, αναφερόμενος σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση σε πόλη της κεντρικής Ουκρανίας την Παρασκευή.

A huge fire broke out at an oil reservoir in Crimea when it was hit by a drone, according to the governor of Sevastopol.



The fire has been contained and no one is injured. pic.twitter.com/2IytBKvdU8