Βόρεια Κορέα: Παρουσία Κιμ γιόρτασαν την αποπεράτωση 10.000 νεόδμητων κατοικιών στην Πιονγκγιάνγκ

🇰🇵 Cerimônia de inauguração do primeiro estágio de 10.000 apartamentos na área de Hwasong, ocorreu com eucesso em 16 de abril.



Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da RPDC, esteve presente na cerimónia. pic.twitter.com/PHhK4D0ajk