Πρόβλεψη για ένα εκατ. θανάτους από κορωνοϊό στην Κίνα μετά την άρση των μέτρων

Η απότομη άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κίνα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων και πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους μέσα στο 2023, υποδεικνύει νέο μοντέλο του Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), με έδρα τις ΗΠΑ.Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ινστιτούτου, τα κρούσματα στην Κίνα αναμένεται να φθάσουν στην κορύφωσή τους περί την 1η Απριλίου, ενώ την ίδια περίοδο. Περί το ένα τρίτο του πληθυσμού της Κίνας, δηλαδή πάνω από 400 εκατ. άνθρωποι, θα έχει μέχρι τότε μολυνθεί από τον ιό, σύμφωνα με τον διευθυντή του IHME, Κρίστοφερ Μάρι.Η εθνική επιτροπή υγείας (το υπουργείο Υγείας της Κίνας)εξαιτίας της COVID-19 αφότου άρχισαν να αίρονται τα περιοριστικά μέτρα . Επισήμως, οι πιο πρόσφατοι θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο SARS-CoV-2 ανακοινώθηκαν την 3η Δεκεμβρίου. Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας, επισήμως πάντα, βρίσκεται στουςΗ χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, που συγκαταλέγονταν στα πιο αυστηρά παγκοσμίως, άρχισε τον Δεκέμβριο, έπειτα από άνευ προηγουμένου διαδηλώσεις. Πλέον, καταγράφεται έξαρση των κρουσμάτων κι εκφράζονται φόβοι ότι ο ιός θα εξαπλωθεί στον πληθυσμό κατά τους εορτασμούς για το σεληνιακό νέο έτος, τον Ιανουάριο μήνα.«Κανένας δεν πίστευε ότι θα εφάρμοζαν την (πολιτική) zero COVID για τόσο πολύ καιρό», σχολίασε ο Μάρι την Πάρασκευή, δίνοντας στη δημοσιότητα το νέο μοντέλο.ήταν αποτελεσματική στο να ελεγχθούν προηγούμενες παραλλαγές και υποπαραλλαγές του SARS-CoV-2, όμως η υψηλή μεταδοτικότητα της παραλλαγής Όμικρον και των υποπαραλλαγών της κατέστησε αδύνατη τη συνέχισή της, έκρινε ο ίδιος.Το ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ βασίστηκε σε δεδομένα και πληροφορίες για το πρόσφατο ξέσπασμα της Όμικρον στο Χονγκ Κονγκ.«Από το αρχικό ξέσπασμα, στη Γουχάν, η Κίνα σπανίως ανακοινώνει θανάτους (εξαιτίας της COVID-19). Γι’ αυτό μελετήσαμε το Χονγκ Κονγκ, για να πάρουμε μια ιδέα για τον δείκτη θνητότητας», εξήγησε ο κ. Μάρι.