Δολοφονία Κασόγκι: Στο αρχείο η μήνυση κατά του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας

Κλείσιμο

Αμερικανός δικαστής έβαλε στο αρχείο χθες Τρίτη τη μήνυση που είχε υποβληθεί στιςεναντίον του πρίγκιπα διαδόχου της, του, με την κατηγορία πως διέταξε τηΧωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης, ο δικαστής Τζον Μπέιτς τόνισε πως είναι πρακτικά υποχρεωμένος να αποδεχθεί τη θέση που διατυπώθηκε πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση, βάσει της οποίας ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας έχει δικαστική ασυλία στις ΗΠΑ, αφού είναι επικεφαλής κυβέρνησης.Ωστόσο, ο δικαστής Μπέιτς εξέφρασε τη «δυσφορία» του για το ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ονομάστηκε πρωθυπουργός και για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό, κρίνοντας πως υπάρχουν «αξιόπιστες καταγγελίες για την εμπλοκή του στον φόνο του Κασόγκι».Ο Τζαμάλ Κασόγκι, άλλοτε εξ απορρήτων της σαουδαραβικής βασιλικής αυλής που μετατράπηκε σε επικριτή του καθεστώτος, δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε το 2018 στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Η δολοφονία του προκάλεσε αγανάκτηση σε διεθνές επίπεδο και, για ένα διάστημα, μετέτρεψε τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε παρία στη Δύση.Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας διαψεύδουν ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Όμως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συμπέραναν ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας.Η χήρα του δημοσιογράφου, η Χατιτζέ Τσενγκίζ, υπήκοος Τουρκίας, και η οργάνωση Δημοκρατία στον Αραβικό Κόσμο Τώρα (Democracy for the Arab World Now, DAWN, το ακρώνυμό της σχηματίζει τη λέξη «χάραμα» στα αγγλικά), με έδρα τις ΗΠΑ, είχαν καταθέσει μήνυση και αγωγή το 2020 εναντίον του πρίγκιπα διαδόχου και άλλων κορυφαίων σαουδαράβων αξιωματούχων.«Παρότι είμαστε απογοητευμένοι για την απόφαση αυτή, θα μελετήσουμε όλες τις πιθανές επιλογές που έχουμε για να συνεχίσουμε τις δικαστικές μας ενέργειες εναντίον της εγκληματικής συμπεριφοράς» του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τόνισε χθες η διευθύντρια της DAWN, η Σάρα Λία Γουίτσον.Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο εδώ και χρόνια de facto ηγέτης της σαουδαραβικής μοναρχίας ονομάστηκε πρωθυπουργός, με βασιλικό διάταγμα. Αρκετοί είδαν στην κίνηση προσπάθεια να ακυρωθούν ποινικές διώξεις σε βάρος του στο εξωτερικό.Λαμβάνοντας υπόψη τον διορισμό, η κυβέρνηση του αμερικανού Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου τη θέση πως ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει πράγματι δικαστική ασυλία.Η απόφασή της πυροδότησε έντονες επικρίσεις. Η εφημερίδα Washington Post, με την οποία συνεργαζόταν ο Τζαμάλ Κασόγκι το τελευταίο διάστημα προτού δολοφονηθεί, κατηγόρησε τον αμερικανό πρόεδρο πως «γύρισε την πλάτη στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας του Τύπου και της ισότητας».Ο Λευκός Οίκος αντέτεινε πως η συγκεκριμένη νομική γνωμοδότηση «δεν έχει τίποτε να κάνει με τη διμερή σχέση» της Ουάσιγκτον και του Ριάντ.Ο πρόεδρος Μπάιντεν ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία τον Ιούλιο. Ο χαιρετισμός του με τον πρίγκιπα διάδοχο —ένωσαν τις γροθιές τους— σχολιάστηκε επίσης πολύ. Ο κ. Μπάιντεν τόνισε πάντως πως έθιξε την υπόθεση Κασόγκι στις συνομιλίες που είχαν.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ