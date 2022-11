Κλείσιμο

Σε ένα σημαντικό βασιλικό γεγονός της Βρετανίας, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιόςθα είναι παρούσα, τιμώντας τον πρωτότοκο γιο της αείμνηστης Βασιλιάς Κάρολος, όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα «Bild», έστειλε πρόσκληση στην σταρ του Χόλιγουντ για να παραβρεθεί στην τελετή στέψης του, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαΐου του 2023.Ο νέος βασιλιάς της γηραιάς αλβιώνας επιλέγει προσωπικά τους καλεσμένους που θα είναι παρόντες στη στέψη του, στις, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο. Το όνομα τηςβρίσκεται στην κορυφή της λίστας, όπως σχολιάζει το σχετικό δημοσίευμα.Eίναι γνωστό ότι η μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ και ο πρωτότοκος γιος της αείμνηστης Ελισάβετ συνδέονται με στενή φιλία τα τελευταία 50 χρόνια. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οργίαζαν οι φήμες ότι είχαν συνάψει ερωτικό δεσμό.Ερωτηθείσα για το αν ισχύουν οι φήμες περί σχέσης τους, η Στρέιζαντ απάντησε λακωνικά: «Αν το είχα κάνει σωστά, μπορεί να είχα γίνει η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα», δήλωσε πρόσφατα.Στο δημοσίευμα της, αναφέρεται επίσης ότι, ένα αυτόγραφο της Μπάρμπρα Στρέιζαντ προς τον Κάρολο παραμένει στην κρεβατοκάμαρά του, εκεί όπου ο 74χρονος Βασιλιάς απολαμβάνει τον έρωτά του με την δεύτερη σύζυγό τουΥπενθυμίζεται ότι, η Στρέιζαντ είναι παντρεμένη με τονεπί 24 χρόνια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 μέσω ενός κοινού τους φίλου και παντρεύτηκε την 1η Ιουλίου του 1998.Όπως άλλωστε έχει παραδεχτεί και η ίδια, ανέκαθεν ήταν ένα ατίθασο κορίτσι: μία γυναίκα που κυνηγούσε τον έρωτα και είχε πολλούς εραστές. Οι πιο διάσημοι από αυτούς ήταν ο, οκαι ο κομμωτής,, με τον οποίο έμειναν φίλοι αφότου σταμάτησαν να βγαίνουν ραντεβού, το 1973.Επίσης, επί τέσσερα χρόνια, είχε σχέση με τον, έναν από τους πιο πλούσιους άνδρες που είχε συνάψει δεσμό και επίσης στιχουργό του τραγουδιού της «Here we are at last».Προτού γνωρίσει το «λιμάνι» της - Τζέιμς Μπρόλιν - είχε δεσμό επί δύο χρόνια με τον παλαίμαχο τενίστα,Πάντως, μέχρι σήμερα, δεν είχε γίνει γνωστό ότι, την δεκαετία του '90, φέρεται να είχε σχέση και με τον Κάρολο.