Αδελαΐδα: Ηθοποιός σκοτώθηκε σε τροχαίο μπροστά στη δίδυμη αδελφή της και τον φίλο της

Οι δίδυμες Λίζα και Έρικα

Κλείσιμο

Η Έρικα πέθανε ακαριαία, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.Συντετριμμένος ο πατέρας της απέτισε φόρο τιμής στην κόρη του και δήλωσε ευτυχής που πέθανε με την αδελφή και τον φίλο της κοντά της.«Ήταν ένα έξυπνο, χαρούμενο, θετικό νεαρό κορίτσι», δήλωσε ο κ. Χόι στην εφημερίδα «The Advertiser». «Χαίρομαι που δεν πέθανε μόνη της».Ο κ. Χόι είπε ότι η Έρικα πέρασε την ημέρα που πέθανε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο, την υποκριτική. «Επέστρεφε από ένα μάθημα υποκριτικής όταν συνέβη αυτό», είπε χαρακτηριστικά.Ο περήφανος πατέρας είπε ότι η κόρη του ήταν άριστη μαθήτρια στο σχολείο, αλλά η υποκριτική ήταν το πάθος της.Πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ του σχολείου της, «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων».Η Έρικα εμφανίστηκε στις οθόνες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αδελαΐδας πέρυσι σε μια διαδικτυακή σειρά με τίτλο «The Reality of Humanity» και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μίνι σειρά του 2020 «Jo-Anne Spirit Guide».Η Έρικα, η αδερφή της Λίζα, ο Αυστραλός πατέρας τους και η Γιαπωνέζα μητέρα τους μετανάστευσαν στην Αυστραλία το 2015.Οι δύο αδερφές σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Flinders, όπου η Έρικα ολοκλήρωσε το Bachelor of Arts, με ειδίκευση στα κινέζικα και τα γαλλικά.Η πολυτάλαντη κοπέλα δοκίμασε επίσης τις δυνάμεις της στο μόντελινγκ και περπάτησε στην πασαρέλα για την εταιρεία The Boutiques για την προώθηση της διαφορετικότητας στη βιομηχανία της μόδας.