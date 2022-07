Ακραίος καύσωνας και μεγάλες πυρκαγιές σε Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία

WATCH: Airborne firefighters and hundreds of emergency staff were engaged in the battle to control the Wildfires in southwest France on Wednesday, which consumed over 1,500 hectares and forced the evacuation of thousands of visitors. #Francewildfire pic.twitter.com/kyiy069bWI — BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 13, 2022

More than 800 firefighters battled two wildfires outside Bordeaux in southwest France, according to the regional emergency service.



Some 6,500 people have been evacuated from campgrounds and villages in the forested area. https://t.co/F5Cnc1CVaO pic.twitter.com/Mi4jSGA9GH — The Associated Press (@AP) July 13, 2022

France and the Iberian peninsula are struggling to contain wildfires while the UK is bracing itself for temperatures to hit a record 40 degrees Celsius. Climate change has been cited as the cause. pic.twitter.com/HPcawWUztm — DW News (@dwnews) July 13, 2022

Spanish firefighters from @EjercitoAire @43grupo are helping Portugal combat wildfires from the air. 🔥🛩️



The 2 airplanes are part of the common European firefighting fleet #rescEU positioned in Spain, and were mobilised through the #EUCivilProtection Mechanism.



🇪🇸🇵🇹🇪🇺🤝 pic.twitter.com/nqRx7Ew2vO — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) July 11, 2022

Περισσότερες από 20 δασικέςμαίνονται στηνκαι πολλές ακόμη απειλούν χωριά στη δυτικήκαι διαταράσσουν τις διακοπές των τουριστών, εν μέσω ενός καύσωνα που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα ωθήσει τον υδράργυροΣτη, περίπου 800 πυροσβέστες, με τη βοήθεια έξι αεροσκαφών, δίνουν μάχη με δύο πυρκαγιές στα νοτιοδυτικά, εξαιτίας των οποίων εκκενώθηκαν πολλά κάμπινγκ όπου έκαναν διακοπές χιλιάδες τουρίστες, όπως ανέφερε η περιφερειάρχης της Ζιρόντ, Φαμπιέν Μπουσιό.Στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, μια επαρχία δημοφιλή στους τουρίστες, οι αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση στο πολυτελές θέρετρο Κουίντα ντο Λάγκο και σε ένα γήπεδο γκολφ, λόγω των πυκνών καπνών που κάλυψαν την περιοχή. «Η φωτιά μπαίνει σε αστική ζώνη, με πολλή ξηρή βλάστηση (…) Ανησυχούμε και αυτό λέμε στον κόσμο», είπε ο Ρίτσαρντ Μάρκες, ένας εργαζόμενος στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας.Στην περιοχή της Λεϊρία, στα βόρεια της Λισαβόνας, όπου το θερμόμετρο έδειχνε σήμερα 45 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές απέκλεισαν έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Φλόγες και πυκνοί καπνοί υψώνονται και από τις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ ελικόπτερα και αεροσκάφη κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού.Κάτοικοι των γύρω χωριών που δεν τα εγκατέλειψαν, έριχναν νερό στις στέγες των σπιτιών τους.Σχεδόνστην περιοχή της Λεϊρία. Σε όλη την ηπειρωτική Πορτογαλία έχουν κινητοποιηθεί 2.124 πυροσβέστες και 28 αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν 24 δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν όλη η χώρα έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω του καύσωνα. Στο Σανταρέμ και τη Λεϊρία η θερμοκρασία έφτασε τους 45 βαθμούς, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία IPMA. Το απόλυτο ρεκόρ για την Πορτογαλία είναι οι 47,3 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκαν το 2003.Στη Ζιρόντ της Γαλλίας έχουν καεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 27.000 στρέμματα δάσους, είπε η περιφερειάρχης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό BFM TV. Η μεγαλύτερη από τις δύο πυρκαγιές είναι εκείνη που πλησιάζει στην πόλη Λαντιράς, στα νότια του Μπορντό. Οι γύρω δρόμοι αποκλείστηκαν και 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν.Η δεύτερη πυρκαγιά καίει κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, κοντά στον εμβληματικό, τον ψηλότερο αμμόλοφο στην Ευρώπη. Νέφη μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό πάνω από την περιοχή του κόλπου Αρκασόν.Γιααπομακρύνθηκαν 6.000 άνθρωποι από πέντε κάμπινγκ της περιοχής και μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό εκθεσιακό κέντρο. «Άλλοι κατασκηνωτές μας ξύπνησαν γύρω στις 4.30 το πρωί. Έπρεπε να φύγουμε αμέσως και να αποφασίσουμε γρήγορα τι θα παίρναμε μαζί μας», είπε η Κριστέλ, μια τουρίστρια, στο BFM TV.Παραμονές της Ημέρας της Βαστίλης, της εθνικής γιορτής της Γαλλίας, η περιφέρεια της Ζιρόντ απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα μέχρι την Δευτέρα σε πόλεις και χωριά κοντά σε δάση.προειδοποίησε την Τρίτη ότι ο καύσωνας εξαπλώνεται και εντείνεται σε μεγάλα τμήματα της δυτικής Ευρώπης. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ξηρασίας, οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται ότι θα αυξηθούν κατά 30% μέσα στα επόμενα 28 χρόνια, σύμφωνα με μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα και στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ της Κίνας· μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες σε μια δασική έκταση κοντά στο τουριστικό θέρετρο Ντάτσα της Τουρκίας· η ζήτηση για ρεύμα στο Τέξας έσπασε όλα τα ρεκόρ καθώς οι καταναλωτές άναψαν τα κλιματιστικά για να δροσιστούν.Στην, στα σύνορα με την Πορτογαλία, οι πυροσβέστες απομάκρυναν μερικές εκατοντάδες κατοίκους για προληπτικούς λόγους, καθώς εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τη φωτιά που την Τρίτη πέρασε στην επαρχία της Σαλαμάνκας. Μεγάλα τμήματα της Εστρεμαδούρα, της Ανδαλουσίας και της Γαλικίας έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω του καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 47,4 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2021.