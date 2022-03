Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: Δύο παιδιά δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή - «Βόμβες πέφτουν κάθε 10 λεπτά»

Brave Ukrainians continue to defend Mariupol by blowing up Russian heavy equipment including tanks pic.twitter.com/Mp0Mg0NZUV — The Sun (@TheSun) March 21, 2022

Mariupol 'will NOT surrender': Besieged Ukrainian city vows to fight to the LAST soldier



Read more: https://t.co/y76pJe7peg pic.twitter.com/q9YPUurUqW — Daily Mail Online (@MailOnline) March 21, 2022

Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι κάλεσαν τους «εθνικιστές μέσα στην πόλη» να παραδώσουν τα όπλα, σημειώνοντας ότι θα τους προσφέρουν ασφαλές πέρασμα τη Δευτέρα.





ή το Χάρκοβο δεν θα αποδεχτούν τη ρωσική κατοχή».





είπε ο Ουκρανός πρόεδρος και συνέχισε:

“We were the last journalists in Mariupol. Now there are none.”



A team of AP journalists arrived in Mariupol on Feb. 24. By the time they left nearly three weeks later, the besieged Ukrainian port city lay in ruins. https://t.co/DeIJbnKGes — The Associated Press (@AP) March 21, 2022

“The whole of the centre is in ruins,” says an ambulance-service welder who managed to escape. “The worst thing is seeing the corpses strewn across the street. There are hundreds of them” https://t.co/jvwE5oPDnc — The Economist (@TheEconomist) March 21, 2022

πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Περισσότεροι από

έχουν σκοτωθεί στην Μαριούπολη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Κίεβο.

Οι

έχουν καταφύγει σε υπόγεια και αντιμετωπίζουν πλήθος ελλείψεων. Κάτοικοι που διέφυγαν από την Μαριούπολη μιλούν για πτώματα που κείτονται επί μέρες στους δρόμους, για την πείνα, την δίψα και το δριμύ ψύχος.

Η Μαριούπολη έχει για το Κρεμλίνο στρατηγική σημασία αφού η κατάληψή της θα επιτρέψει την εδαφική συνέχεια ανάμεσα στην προσαρτημένη από την Μόσχα ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας και το Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, αποκλείοντας παράλληλα την Ουκρανία από την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.





Εικόνες που παραπέμπουν σε Β' Παγκόσμιο Πόλεμο διακρίνονται στη Μαριούπολη , το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει καταστραφεί από τα ρωσικά πυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, κάθε 10 λεπτά πέφτουν βόμβες στη Μαριούπολη, ενώ παγκόσμια ανησυχία εγείρει το γεγονός ότι δύο παιδιά έχουν τραυματιστεί σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.Όπως αναφέρει Ουκρανός αξιωματούχος, δύο παιδιά δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Τραυματίστηκαν από ρωσικά πυρά στη διάρκεια της διαδρομής με την οικογένειά τους, σε όχημα, από τη Μαριούπολη στη Ζαπορίζια.Τελεσίγραφο έστειλε προς ενός 24ωρου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ουκρανική κυβέρνηση αναφορικά με την παράδοση της Μαριούπολης . Στη συνέχεια ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε το τελεσίγραφο λέγοντας τα εξής: «Η Ουκρανία δεν θα υποκύψει ποτέ σε τελεσίγραφα από τη Ρωσία και πόλεις όπως το Κίεβο,«Μας έχουν αφήσει ένα τελεσίγραφο με διάφορα σημεία. "Ακολουθήστε το και τότε θα τελειώσουμε τον πόλεμο" μας λένε»,«Η Ουκρανία δεν μπορεί να αποδεχτεί το τελεσίγραφο της Ρωσίας».«Η Ρωσία θεωρεί πως είναι απαραίτητο να μας καταστρέψει όλους, τότε θα εκπληρωθεί το τελεσίγραφό της. Για παράδειγμα, λένε "δώστε μας το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη ή το Κίεβο". Ούτε το Χάρκοβο ούτε η Μαριούπολη ούτε το Κίεβο ούτε εγώ, ο πρόεδρος, μπορούμε να το αποδεχτούμε. Ο ίδιος ο λαός προστατεύει το κράτος μας»,