Εισβολή στην Ουκρανία - Κόλαση στη Μαριούπολη: Xιλιάδες κάτοικοι έχουν μεταφερθεί βίαια στη Ρωσία

Η

ήταν το σπίτι

Όχι πια. Έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, είναι το κέντρο σκληρών συγκρούσεων μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων. Το 80% των σπιτιών της πόλης έχει υποστεί ζημιές, ενώ περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο του θεάτρου

⚡️Russians recently bombed Theater in #Marioupol served as assembly point for civilians lost their homes. Thousands possibly beneath ruins. pic.twitter.com/u9I9DjHiiy — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) March 16, 2022

Αξιωματούχοι στη Μαριούπολη λένε ότι πάνω από

έχουν χάσει τη ζωή τους αφότου εισέβαλαν οι ρωσικές δυνάμεις στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ

κατάφεραν να διαφύγουν από την πόλη. Οι δορυφορικές φωτογραφίες της αμερικανικής

αποτυπώνουν τη ζημιά που έχει υποστεί η πόλη από τους ανελέητους βομβαρδισμούς.



Πριν τη ρωσική εισβολή, ήταν και το κέντρο της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Η πόλη έχει εκατοντάδες εργατικές πολυκατοικίες, πανομοιότυπης αισθητικής και μια μεγάλη παραλία. Στα ελληνικά χωριά, διασκορπισμένα γύρω από την πόλη, τα σπίτια ήταν βαμμένα άσπρα και γαλάζια. Φτιαγμένα και από Έλληνες που ήρθαν από την Κριμαία, το Σεπτέμβριο του 1778, με παραίνεση του εκ Κύθνου Μητροπολίτη Ιγνάτιου.













Αζοφική.



Εάν «πέσει» η Μαριούπολη, οι Ρώσοι θα ελέγξουν πλήρως την Αζοφική και τα λιμάνια της, αφού θα δημιουργήσουν μία χερσαία ζώνη μεταξύ της Κριμαίας και του Ντονμπάς, που ήδη ελέγχεται υποστηρίζονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές. Αυτό ήταν εξαρχής το σχέδιο των ρωσικών δυνάμεων, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο σημείο, αφού η Μαριούπολη είναι πλέον περικυκλωμένη.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «σφίγγει τον κλοιό» γύρω από την πόλη. Τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου επιβεβαίωσε στο BBC ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο. «Οι κατακτητές πέτυχαν εν μέρει στην επιχειρησιακή περιοχή του Ντονέτσκ, στερώντας προσωρινά από την Ουκρανία την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.



Από ό,τι φαίνεται, η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ενταφιάζεται. Αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί πλέον. Οι Ρώσοι έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα και σε νεκρούς και σε οικονομικό κόστος λόγω κυρώσεων, αλλά και πολιτικά, λόγω του πλήγματος που έχει υποστεί η δημόσια εικόνα τους διεθνώς.



Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ρωσία στοχεύει στον περαιτέρω εδαφικό ακρωτηριασμό της Ουκρανίας. Όλα δείχνουν ότι το Κρεμλίνο θα επιχειρήσει να πάρει επί του πεδίου τις περιοχές που θεωρεί στρατηγικές για τη ρωσική εθνική ασφάλεια. Εκτός από ολόκληρο το Ντονμπάς και την υπόλοιπη ανατολική Ουκρανία, εκτός από την παραλιακή ζώνη της Αζοφικής, κατά πάσα πιθανότητα θα επιχειρήσουν να ελέγξουν και την παράκτια ζώνη δυτικά της Κριμαίας, δηλαδή την περιοχή της Οδησσού μέχρι τα σύνορα με τη Ρουμανία.





Εάν το καταφέρουν, ό,τι απομείνει από την Ουκρανία θα είναι ένα περίκλειστο και εξαρτημένο από τη Δύση κράτος. Για τους Ρώσους κρίσιμο είναι να θέσουν υπό τον έλεγχό τους και το Χάρκοβο, ώστε να εγκλωβίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις που πολεμούν στο μέτωπο του Ντονμπάς. Αν αυτό συμβεί, το επόμενο βήμα θα είναι η περικύκλωση του Κιέβου.



Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο έλεγχος της Μαριούπολης είναι στρατηγικής σημασίας για το ρωσικό σχεδιασμό. Η πτώση της πόλης θα απελευθερώσει ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες θα στραφούν προς Βορρά για να κλείσουν σε μία τανάλια τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται δυτικά του Ντονμπάς.





«Τρόμος που θα μείνει στην μνήμη για τους επόμενους αιώνες» είναι η πολιορκία της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, την ώρα που οι τοπικές αρχές της ρημαγμένης ουκρανικής πόλης καταγγέλλουν ότι χιλιάδες κάτοικοι έχουν αρπαγεί από τις ρωσικές δυνάμεις και μεταφερθεί στην Ρωσία.«Την τελευταία εβδομάδα, πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν αρπαγεί και μεταφερθεί βιαίως σε ρωσικό έδαφος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο κανάλι του στο TelegramΡωσικά πρακτορεία ειδήσεων έχουν μεταδώσει ότι λεωφορείαπου η Μόσχα αποκαλεί πρόσφυγες από την Μαριούπολη τις τελευταίες ημέρες.Περισσότεροι απόέχουν σκοτωθεί στην Μαριούπολη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Κίεβο.Οιέχουν καταφύγει σε υπόγεια και αντιμετωπίζουν πλήθος ελλείψεων. Κάτοικοι που διέφυγαν από την Μαριούπολη μιλούν για πτώματα που κείτονται επί μέρες στους δρόμους, για την πείνα, την δίψα και το δριμύ ψύχος.Η Μαριούπολη έχει για το Κρεμλίνο στρατηγική σημασία αφού η κατάληψή της θα επιτρέψει την εδαφική συνέχεια ανάμεσα στην προσαρτημένη από την Μόσχα ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας και το Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, αποκλείοντας παράλληλα την Ουκρανία από την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.