Κορωνοϊός: Τα σχολεία δεν συμβάλλουν στην εξάπλωση του ιού

Έρευνες στις ΗΠΑ και το εξωτερικό έχουν βρει λίγα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα σχολεία συμβάλλουν στην εξάπλωση του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δια ζώσης διδασκαλία, δήλωσαν χθες Τρίτη ερευνητές των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) στις ΗΠΑ.Ο κίνδυνος μόλυνσης από covid-19 στα σχολεία και αν θα πρέπει να επιτραπούν τα δια ζώσης μαθήματα αποτελούν ζητήματα έντονων συζητήσεων σε πολλές χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.Αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία για ενδοσχολική μετάδοση του κορωνοϊού, “η πλειονότητα των διαθέσιμων στοιχείων από το φθινοπωρινό εξάμηνο είναι καθησυχαστικά”, επεσήμαναν οι ερευνητές σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association (JAMA) Network.“Καθώς πολλά σχολεία έχουν ανοίξει και πάλι για δια ζώσης μαθήματα σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ και διεθνώς, έχουν αναφερθεί κρούσματα covid-19 που συνδέονται με αυτά, όμως υπάρχουν λίγα στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι τα σχολεία συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της μετάδοσης στην κοινότητα”, επεσήμανε το CDC.Οι συγγραφείς του άρθρου αναφέρονται εν μέρει και σε μια νέα έρευνα του CDC που διενεργήθηκε σε σχολεία σε αγροτικές περιοχές του Ουισκόνσιν, στα οποία οι περισσότεροι μαθητές φορούσαν μάσκα. Η εμφάνιση κρουσμάτων covid-19 σε 17 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 37% χαμηλότερη σε σχέση με την υπόλοιπη κοινότητα, με κανένα μέλος του προσωπικού των σχολείων να μολύνεται.“Με δεδομένα τα αποτελέσματα της έρευνας, εφόσον τηρούνται τα σωστά προληπτικά μέτρα όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων, φαίνεται ότι το ενήλικο προσωπικό είναι απίθανο να μολυνθεί από covid-19 μέσα στις σχολικές αίθουσες”, επεσήμανε η Έιμι Φαλκ του Αspirus Hospitals and Clinics , μία από τις συντάκτριες του άρθρου.Οι ερευνητές του CDC τόνισαν στο άρθρο τους στο JAMA ότι το κλείσιμο των σχολείων μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών, την ψυχική τους υγεία και την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες.Τόνισαν ότι προληπτικά μέτρα, όπως η καθολική χρήση μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων και ο καλός εξαερισμός είναι βασικά για την αποφυγή των μολύνσεων.